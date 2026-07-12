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Special : डॉग्स बाइट का असर मनोवैज्ञानिक भी, श्वानों का हमला स्थायी भय पैदा कर सकता है...

जयपुर: बीते कुछ सालों में डॉग्स बाइट के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. आंकड़ों की बात करें तो बीते 5 सालों में 18 लाख से अधिक लोग प्रदेश में डॉग्स के हमलों का शिकार हुए हैं. खास बात यह है कि डॉग्स के हमलों का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं. चिकित्सकों का कहना है कि अस्पतालों में आने वाले डॉग बाइट के मामलों में बड़ी संख्या बच्चों की होती है.

जयपुर की वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. अनिता गौतम का कहना है कि डॉग्स बाइट के सबसे अधिक मामले छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं. छोटे और अकेले बच्चे श्वानों के आसान शिकार होते हैं. इसका कारण यह है कि बच्चों की ऊंचाई कम होती है और बच्चे श्वानों के व्यवहार को समझ नहीं पाते. स्कूल आने-जाने के दौरान बच्चे अक्सर सड़कों पर घूमने वाले आवारा डॉग्स के संपर्क में आते हैं. कई क्षेत्रों में श्वानों के झुंड बच्चों का पीछा करते हैं या उन पर हमला कर देते हैं.

डॉग्स बाइट का असर मनोवैज्ञानिक भी, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

कॉलोनियों, पार्कों और खेल मैदानों में खतरा : छोटे बच्चों में डॉग बाइट के दौरान सिर, चेहरा, गर्दन और हाथों पर चोट लगने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि बच्चों की हाइट कम होती है. इस कारण बच्चों को कई मामलों में गंभीर घावों के कारण सर्जरी तक की जरूरत पड़ जाती है. इसके अलावा रेबीज संक्रमण का खतरा भी बना रहता है, जिसके कारण समय पर एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी होता है.