दीपावली की आतिशबाजी से नाराज़ कुत्तों का आतंक, कानपुर में 100 से अधिक को बनाया शिकार
दीपावली की आतिशबाजी के बीच कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, कांशीराम अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने के लिए लगाने पड़े चक्कर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:34 AM IST|
Updated : November 10, 2026 at 9:06 AM IST
कानपुर: दीपोत्सव के पर्व पर जहां एक तरफ पूरा शहर रोशनी और खुशियों के जश्न में डूबा था. वहीं दूसरी तरफ आतिशबाजी के शोर ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी. पटाखों के तेज धमाकों से परेशान आवारा कुत्तों ने कानपुर के विभिन्न इलाकों में जमकर आतंक मचाया.
आवारा कुत्तों के हमलों में 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े. इस अचानक हुए खौफनाक घटनाक्रम से शहरभर में हड़कंप मच गया है और बच्चों तथा बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी आरके निरंजन ने कहा, उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है.
घरों के बाहर खेलना और निकलना हुआ जोखिम भरा: दीपावाली की रात शहर के श्यामनगर, जाजमऊ, अहिरवां, रेलबाजार, महाराजपुर, कैंट और सनिगवां समेत शहर के कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी की गई. पटाखों की गूंज और तेज धमाकों से सहमकर आवारा कुत्ते अत्यधिक आक्रामक हो गए.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, रात में जैसे ही लोग अपने घरों के बाहर निकले या पटाखे फोड़ने लगे, कुत्तों के झुंड अचानक हमलावर हो गए. किसी को दौड़ाकर काटा तो, तमाम स्थानों पर झुंड ने मिलकर हमला बोल दिया. इनमें सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे और बुजुर्ग बने हैं.
आंकड़ों के मुताबिक, घायलों में करीब 60 प्रतिशत बच्चे शामिल हैं. जबकि 40 प्रतिशत बुजुर्ग और अन्य लोग हैं. ज्यादातर मामलों में कुत्तों ने लोगों के पैरों को निशाना बनाया, इस वजह से त्योहार की खुशियां मातम और डर में बदल गईं.
नगर निगम के दावों पर उठे सवाल और प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन: त्योहारी सीजन में आवारा कुत्तों के इस बेकाबू आतंक ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी. लोगों का कहना है, कि त्योहारों पर पटाखों के शोर के बीच कुत्तों के आक्रामक होने की आशंका पहले से थी, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा और नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आए.
वहीं, इस पूरे मामले पर नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी आरके निरंजन ने चौंकाने वाली बात कही. उन्होंने कहा, दीपावली पर कुत्तों ने अटैक किए, इस बाबत कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, कहा कांशीराम अस्पताल में एंटी रैबीज का टीका लगवाने के लिए लोग पहुंचते हैं. वहीं लोग पहुंचे होंगे.