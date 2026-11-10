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दीपावली की आतिशबाजी से नाराज़ कुत्तों का आतंक, कानपुर में 100 से अधिक को बनाया शिकार

शहर के कई स्थानों पर कुत्तों के हमले से घायल लोग. ( सोर्स : मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन )

कानपुर: दीपोत्सव के पर्व पर जहां एक तरफ पूरा शहर रोशनी और खुशियों के जश्न में डूबा था. वहीं दूसरी तरफ आतिशबाजी के शोर ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी. पटाखों के तेज धमाकों से परेशान आवारा कुत्तों ने कानपुर के विभिन्न इलाकों में जमकर आतंक मचाया.

आवारा कुत्तों के हमलों में 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े. इस अचानक हुए खौफनाक घटनाक्रम से शहरभर में हड़कंप मच गया है और बच्चों तथा बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी आरके निरंजन ने कहा, उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है.

शहर के कई स्थानों पर कुत्तों के हमले से घायल लोग. (सोर्स : मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन) घरों के बाहर खेलना और निकलना हुआ जोखिम भरा: दीपावाली की रात शहर के श्यामनगर, जाजमऊ, अहिरवां, रेलबाजार, महाराजपुर, कैंट और सनिगवां समेत शहर के कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी की गई. पटाखों की गूंज और तेज धमाकों से सहमकर आवारा कुत्ते अत्यधिक आक्रामक हो गए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, रात में जैसे ही लोग अपने घरों के बाहर निकले या पटाखे फोड़ने लगे, कुत्तों के झुंड अचानक हमलावर हो गए. किसी को दौड़ाकर काटा तो, तमाम स्थानों पर झुंड ने मिलकर हमला बोल दिया. इनमें सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे और बुजुर्ग बने हैं.