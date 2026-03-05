ETV Bharat / state

अंबाला में कार ने कुत्ते को कुचल डाला, तड़प-तड़प कर पांच दिन बाद तोड़ा दम, सीसीटीवी फुटेज आई सामने

हरियाणा के अंबाला में गली में खड़े कुत्ते को एक युवक ने कार से कुचलकर मार डाला. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

Dog was crushed to death by a car in Ambala's street video was captured on CCTV
अंबाला में कार ने कुत्ते को कुचल डाला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 5, 2026 at 8:30 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 8:37 PM IST

अंबाला : हरियाणा के अंबाला में एक युवक ने गली में खड़े पालतू कुत्ते को कार से कुचलकर मार डाला. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. कुत्ते के मालिक ने थाने में मामले की शिकायत भी की है.

कुत्ते को कार के नीचे कुचला : अंबाला कैंट के दयाल बाग इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने गली में खड़े एक पालतू कुत्ते पर लापरवाही से अपनी कार चढ़ा दी. कार का ड्राइवर कुत्ते को टायर के नीचे कुचलता हुआ काफी दूर तक घसीटता ले गया. गंभीर रूप से घायल पालतू कुत्ते ने पांच दिन बाद दम तोड़ दिया.

अंबाला में कार ने कुत्ते को कुचल डाला (Etv Bharat)

थाने पहुंचा मामला : इस मामले में सीसीटीवी सामने आने पर मामला महेश नगर थाने में पहुंच गया है. महेश नगर थाना प्रभारी जितेंद्र का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार ने गली में मुड़ते समय कुत्ते को कुचल दिया. कुत्ते के मालिक अमरीक सिंह ने बताया कि हादसे के बाद कार चालक ने थाने में इलाज करवाने का समझौता दिया था लेकिन बाद में पैसे देने से इनकार कर दिया. घटना के 5 दिन बाद उनके कुत्ते ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया. कार से कुचले जाने पर कुत्ते की रीड की हड्डी दो जगह से टूट गई थी.

कुत्ते के मालिक ने दी शिकायत (Etv Bharat)

संपादक की पसंद

