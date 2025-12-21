लखनऊ में कुत्ते की ईंट और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, 9 के खिलाफ FIR
ठाकुरगंज थाने में दर्ज किया गया मामला, पुलिस ने शुरू की जांच.
लखनऊ: राजधानी के ठाकुरगंज इलाके में कुछ लोगों ने मिलकर एक बेजुबान स्ट्रीट डॉग को लाठी-डंडों और ईंटों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पशु प्रेमी संस्था 'आसरा द हेल्पिंग हैंड' ने ठाकुरगंज थाने में नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
ईंट और डंडों से हमला: घटना ठाकुरगंज के बड़ी कला के पास की है. प्रत्यक्षदर्शियों और संस्था के मुताबिक, इलाके के कुछ दबंगों ने एक बेजुबान कुत्ते को घेर लिया और उस पर लाठी-डंडों व ईंटों से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया.
आंदोलन की चेतावनी: आसरा द हेल्पिंग हैंडल की अध्यक्ष चारु खरे ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई, तो संगठन धरना-प्रदर्शन करेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाएगा. संस्था का आरोप है कि ये आरोपी पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद हैं.
ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस साक्ष्य जुटा रही है और जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा.
