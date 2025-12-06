ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में कुत्तों का आतंक, दो दिन में 8 लोगों को काटा, दो साल के बच्चे पर भी हमला

मनेन्द्रगढ़ के कई वार्डों में कुत्तों के आतंक के कारण लोग रात में पहरा दे रहे हैं.

DOG TERROR IN MANENDRAGARH
मनेंद्रगढ़ में कुत्तों का आतंक (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 12:40 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 12:59 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 8, सुभाष चंद्र बोस वार्ड में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक है. लोगों का कहना है कि वह अपने घरों के आसपास भी सुरक्षित नहीं हैं.

2 दिन में 8 लोगों को कुत्तों ने काटा

वार्डवासियों ने बताया कि पिछले दो दिनों के अंदर आवारा कुत्तों ने 8 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें 2 साल का मासूम भी शामिल है. यह बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उसी दौरान कुत्तों ने उसे घेर लिया. हमलावर कुत्तों के इस आतंक से छोटे बच्चे और युवा दोनों ही दहशत में हैं, जिन्हें ये कुत्ते दौड़ाकर काट रहे हैं.

DOG TERROR IN MANENDRAGARH
घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे को कुत्तों ने काटा (ETV Bharat Chhattisgarh)

लाठी डंडों से लैस होकर रात में गश्त

स्थानीय निवासियों ने बताया कि अपनी और बच्चों की सुरक्षा के लिए वार्ड के पुरुष और युवा अब लाठी-डंडों से लैस होकर रात में गश्त कर रहे हैं. वे पूरी रात रतजगा करने को विवश हैं. देर रात यदि किसी को वापस घर की तरफ आना हो तो उसकी सुरक्षा के लिए मोहल्ले के लोग रतजगा करने को मजबूर है.

DOG TERROR IN MANENDRAGARH
ठंडी रात में वार्ड वासी दे रहे पहरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रशासन की अनदेखी का आरोप

स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अब जान का खतरा पैदा हो गया है. वार्ड के लोगों ने एकजुट होकर स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि आवारा कुत्तों के आतंक से निजात मिल सके और वे चैन की नींद सो सकें. वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे.

Last Updated : December 6, 2025 at 12:59 PM IST

