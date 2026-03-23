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​कोटा में 'डॉग टेरर': नेहरू गार्डन के पास सुबह की सैर पर निकले लोगों पर आवारा श्वान का हमला, 6 घायल

​कोटा के नेहरू गार्डन के पास सोमवार सुबह एक आवारा श्वान ने कई मॉर्निंग वॉकर्स पर हमला कर दिया.

​कोटा में 'डॉग टेरर'
​कोटा में 'डॉग टेरर' (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 11:54 AM IST

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​कोटा : कोचिंग सिटी कोटा में आवारा श्वानों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. शहर के रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक पार्कों में अब लोगों का घूमना भी दूभर हो गया है. ताजा मामला सोमवार सुबह का है, जब नेहरू गार्डन के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले आधा दर्जन लोगों पर एक श्वान ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज आधे घंटे के भीतर 6 घायल एमबीएस (MBS) अस्पताल के एंटी-रेबीज वार्ड में पहुंच गए.

अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉ. कोमल सिंह मीणा ने बताया कि सोमवार सुबह नेहरू गार्डन के नजदीक से ही केस आए हैं. करीब 5 से 6 मरीज हैं. जबकि इसके पहले एक बार 10 से 15 केस भी डॉग बाइट केस एक दिन में आ चुके हैं. यह कहा नहीं जा सकता कि रोज कितने केस आते हैं, लेकिन अमूमन डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं. आज जो केस आए हैं, उनमें भी मल्टीप्ल जगह पर डॉग्स ने काटा हुआ है. एक ही व्यक्ति के शरीर पर कई घाव है. श्वान ने उनके हाथ, पैर, छाती, पेट और यहा तक कि चेहरे पर भी हमला किया है.

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बुजुर्ग राम अवतार का कहना है कि वे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तभी अचानक एक श्वान उनकी तरफ दौड़ता हुआ है और छाती पर कूद गया. उसने मेरे हाथ, पैर और पेट पर कई जगह दांत गड़ा दिए. उन्होंने श्वान को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नही कर पाएं. ऐसे में आसपास के लोगों ने श्वान को बड़ी मुश्किल से भगाया है. इसके बाद श्वान ने दूसरी महिला को भी अपना शिकार बना लिया. इसी तरह से खेडली फाटक निवासी गिरधारी का कहना है कि वह भी नेहरू गार्डन के नजदीक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक श्वान ने अचानक उनके ऊपर अटैक कर दिया और हाथ और पैर पर काट लिया. गिरधारी और राम अवतार सहित अन्य सभी लोग एमबीएस अस्पताल पहुंचे. जहां पर उन्होंने एंटी रेबीज क्लीनिक पर ट्रीटमेंट लिया है. कई लोगों के काफी ज्यादा घाव भी हो गए हैं. जहां पर चिकित्सकों ने उनके ड्रेसिंग की है.

रामावतार का कहना है कि इस डॉग को उन्होंने पहले भी देखा है, यह वाहनों के पीछे दौड़ लगाता है. इसके साथ ही कई लोगों पर पहले भी अटैक की कोशिश कर चुका है. ऐसे डॉग्स को तत्काल हटाना चाहिए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है. छोटे बच्चे भी गार्डन में खेलने के लिए आते हैं. उन पर भी यह अटैक कर जान जोखिम में डाल सकता है. स्थानीय निवासियों और घायलों का कहना है कि यह कुत्ता पिछले कई दिनों से हिंसक व्यवहार कर रहा है. वह अक्सर वाहनों के पीछे दौड़ता है और राहगीरों को डराता है. स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे हिंसक श्वानों को तुरंत पकड़ा जाए.

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