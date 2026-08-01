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मिर्जापुर में कुत्ते ने 1 महीने की बच्ची को नोंचा, मौत; मासूम को लिटाकर कपड़ा धोने गई थी मां

बच्ची के सिर और चेहरे को कुत्ते ने बुरी तरह से नोंच लिया. अस्पताल ले जाते समय बच्ची की मौत हो गई.

मिर्जापुर में कुत्ते ने 1 महीने की बच्ची को नोंचा, मौत.
मिर्जापुर में कुत्ते ने 1 महीने की बच्ची को नोंचा, मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 12:03 PM IST

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मिर्जापुर: जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के कलना गहरवार गांव में मासूम बच्ची को कुत्ते ने नोंच डाला. परिजन आनन-फानन में बच्ची को लेकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में में 1 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया. आवारा कुत्ते ने बच्ची का चेहरा और सिर बुरी तरह नोंच डाला था.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के कलना गहवार गांव में मां अपनी 1 महीने की बच्ची को बरामदे में लिटाकर कपड़ा धोने चली गई थी.

इसी बीच बच्ची के सिर और चेहरे को कुत्ते ने बुरी तरह से नोंच लिया. गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजन मंडलीय अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई.

बताया जा रहा कलना गहवार गांव के चंद्रमा बिंद की एक महीने की बेटी मुनीता को सुबह 9 बजे घर के बरामदे में पत्थर पर उसकी मां कविता ने लिटा दिया था और कपड़े को धोने चली गई.

तभी बाहर से आया कुत्ता बेटी मुनीता को जबड़े से पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसके सिर और चेहरे को नोच दिया. बच्ची की चीखपुकार सुन कर मां दौड़कर आई, कुत्ते को डंडे से मारकर भगाया, तब जाकर कुत्ता बच्ची को छोड़कर भागा.

इसके बाद परिजन अस्पताल लेकर जा रहे थे इस दौरान रास्ते में बच्ची की मौत हो गई. इससे परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया.

मंडलीय अस्पताल अस्पताल के डॉ. प्रशांत त्रिपाठी ने बताया कि एक मासूम बच्ची को अस्पताल लाया गया था, जिसे कुत्ते ने काटा था, लेकिन बच्ची की अस्पताल आने से पहले ही मौत हो गई थी.

कुत्ते ने बच्ची के सिर व चेहरे को नोंच दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. परिजन यहां से घर लेकर चले गए. वहीं, विंध्याचल कोतवाली प्रभारी अजीत सिंह से बताया की ऐसी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली है.

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