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Followup : एक्शन मोड में प्रशासन, सभी नगरीय निकायों में बनेंगे डॉग्स शेल्टर होम

शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि कॉलोनियों से पकड़े गए कुत्तों का एबीसी (Animal Birth Control) कार्यक्रम के तहत नसबंदी, वैक्सीनेशन और टैगिंग की जाएगी. इसके बाद उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, लेकिन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मिलने वाले कुत्तों को दोबारा वहीं नहीं छोड़ा जाएगा. उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कार्ययोजना: स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि हाल ही में पशु प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, एनिमल वेलफेयर संगठनों, एनिमल लवर्स और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समीक्षा बैठक की गई. इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप प्रदेशभर में डॉग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने और शेल्टर होम विकसित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई.

जयपुर: राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर में आवारा श्वानों की समस्या को लेकर स्वायत्त शासन विभाग सक्रिय हो गया. विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों की समीक्षा करते हुए सभी नगरीय निकायों, जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को डॉग मैनेजमेंट को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए. ईटीवी भारत की ओर से इस मुद्दे पर प्रमुखता से खबरें प्रसारित की गईं हैं. इनमें आवारा डॉग्स की समस्या, सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते खतरे, नाकाफी संसाधन, एनिमल वेलफेयर और पब्लिक सेफ्टी के बीच संतुलन जैसी खबरें शामिल थी.

सभी शहरों में बनेंगे डॉग्स शेल्टर होम : जैन ने कहा कि जयपुर जैसे बड़े शहरों में आवारा डॉग्स की संख्या ज्यादा है, जबकि छोटी नगरपालिकाओं में संख्या अपेक्षाकृत कम है. इसी आधार पर शेल्टर होम की क्षमता तय की जाएगी. जहां जितने डॉग्स का अनुमान होगा, उसी हिसाब से बड़े या छोटे शेल्टर बनाए जाएंगे. राज्य सरकार ने बजट में भी नए डॉग शेल्टर होम बनाने की घोषणा की है और अब इस दिशा में काम तेज किया जाएगा.

आवारा श्वान का इलाज (ETV Bharat Jaipur)

निकायों में चलेगा एबीसी प्रोग्राम : उन्होंने बताया कि जिन नगर निकायों में पहले से एबीसी कार्यक्रम चल रहा है, वहां इसे और प्रभावी बनाया जाएगा. नई बनी नगरपालिकाओं में भी जल्द इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, ताकि आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित की जा सके और रेबीज जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. हालांकि, उन्होंने कुछ स्थानों से डॉग्स के साथ हो रही अमानवीय व्यवहार की शिकायतों पर कहा कि डॉग कैचिंग पूरी तरह मानवीय तरीके से की जाए. किसी भी पशु के साथ क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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भोजन-पानी और देखभाल की भी जिम्मेदारी : शासन सचिव ने कहा कि जिन स्थानों पर पकड़े गए डॉग्स को रखा जाएगा, वहां उनके लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए. संबंधित निकायों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए. वहीं, रवि जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सभी नगरीय निकायों और जिला कलेक्टरों को भेज दी गई है. अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इनका सख्ती से पालन कराया जाए. आने वाले समय में इस विषय पर और ज्यादा जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे, ताकि प्रदेशभर में एक समान और प्रभावी डॉग मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो सके.

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