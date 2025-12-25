लखनऊ की 2 Dog Lover बहनों ने की आत्महत्या; पालतू कुत्ते की बीमारी ठीक न होने से डिप्रेशन में थीं
परिजनों के मुताबिक, दोनों बहनें अपने कुत्ते से अटूट प्रेम करती थीं. उसकी बिगड़ती हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं.
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक अजब घटना देखने को मिली. लखनऊ के पारा क्षेत्र में रहने वाली 2 सगी बहनों ने अपने पालतू कुत्ते के लिए आत्महत्या कर ली. दरअसल, दोनों बहने पालतू कुत्ते की बीमारी ठीक न होने से परेशान थीं.
परिजनों के मुताबिक, दोनों बहनें अपने कुत्ते से अटूट प्रेम करती थीं. उसकी बिगड़ती हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.
दोदा खेड़ा जलालपुर निवासी कैलाश सिंह की दो बेटियां, राधा सिंह (24) और जिया सिंह (22) अपने घर में पले पालतू कुत्ते से बेहद लगाव रखती थीं. मां गुलाब देवी ने बताया कि पिछले कुछ समय से कुत्ता गंभीर रूप से बीमार था. काफी इलाज कराने के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था.
अपने चहेते की तड़प बहनों से देखी नहीं जा रही थी और वे इसी बात को लेकर डिप्रेशन में थीं. मां गुलाब देवी ने बताया कि, बुधवार सुबह करीब 11 बजे दोनों को दुकान से कुछ सामान लेने भेजा था. दुकान से लौटने के कुछ ही देर बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी और वे जमीन पर गिर पड़ीं.
परिजनों को जैसे ही पता चला कि दोनों ने जहरीला पदार्थ पी लिया है, वे उन्हें आनन-फानन में अस्पताल लेकर भागे. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने राधा को मृत घोषित कर दिया. जिया की हालत नाजुक थी. इलाज के दौरान गुरुवार को उसने भी दम तोड़ दिया.
इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया, भाई वीर सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है.
