बेरहम कातिल! गुरुग्राम में हैवानियत की हद पार, स्ट्रीट डॉग की पीट-पीटकर हत्या, शव अपने साध ले गया आरोपी

गुरुग्राम: गुरुग्राम से विचलित कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 5 युवकों ने एक 8 महीने के मासूम कुत्ते को लाठी-डंडे और सरिये से हमला कर मार डाला. जब तक कुत्ता मर नहीं गया, तब तक उसे बेरहमी से पीटा गया. मामले का विचलित कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. स्ट्रीट डॉग चीखता-चिल्लाता रहा, लेकिन निर्दयी युवकों ने उस बेजुबान पर कहर बरपाना बंद नहीं किया. जब कुत्ता मर भी गया, तब भी आरोपी उसे पीटते रहे.

पुलिस पर आरोप: वहीं, जब एक पशु प्रेमी ने मामले की शिकायत पुलिस को दी तो शिकायतकर्ता ने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए. शिकायतकर्ता ने बताया कि "पुलिस ने कहा कि यहां कुत्तों की नहीं, इंसानों की शिकायत दर्ज की जाती है". जब मामले का सीसीटीवी वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और सोमवार को इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया.

एक स्ट्रीट डॉग को किया अगवा: इस बीच एक और पशु क्रूरता का मामला गुरुग्राम के सुखराली क्षेत्र से भी सामने आया. जहां एक कार में सवार कुछ युवकों ने एक कुत्ते को खाने का लालच देकर अगवा कर लिया. इस घटना का भी वीडियो और सीसीटीवी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सवाल ये कि क्या गुरुग्राम में बेजुबानों की जान की भी कोई कीमत नहीं?. क्या गुरुग्राम की पुलिस तब कार्रवाई करती है, जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं. बहरहाल दोनों ही मामलों में पशु प्रेमियों में काफी रोष है. वे लगातार बेजुबानों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं.