ETV Bharat / state

बेरहम कातिल! गुरुग्राम में हैवानियत की हद पार, स्ट्रीट डॉग की पीट-पीटकर हत्या, शव अपने साध ले गया आरोपी

गुरुग्राम में बेजुबानों पर इंसानों के अत्याचार का मामला सामने आया है. स्ट्रीट डॉग्स की पीट-पीटकर हत्या की गई है. वीडियो आया सामने.

Dog killed in Gurugram
Dog killed in Gurugram (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 4, 2025 at 9:24 AM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: गुरुग्राम से विचलित कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 5 युवकों ने एक 8 महीने के मासूम कुत्ते को लाठी-डंडे और सरिये से हमला कर मार डाला. जब तक कुत्ता मर नहीं गया, तब तक उसे बेरहमी से पीटा गया. मामले का विचलित कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. स्ट्रीट डॉग चीखता-चिल्लाता रहा, लेकिन निर्दयी युवकों ने उस बेजुबान पर कहर बरपाना बंद नहीं किया. जब कुत्ता मर भी गया, तब भी आरोपी उसे पीटते रहे.

पुलिस पर आरोप: वहीं, जब एक पशु प्रेमी ने मामले की शिकायत पुलिस को दी तो शिकायतकर्ता ने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए. शिकायतकर्ता ने बताया कि "पुलिस ने कहा कि यहां कुत्तों की नहीं, इंसानों की शिकायत दर्ज की जाती है". जब मामले का सीसीटीवी वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और सोमवार को इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया.

एक स्ट्रीट डॉग को किया अगवा: इस बीच एक और पशु क्रूरता का मामला गुरुग्राम के सुखराली क्षेत्र से भी सामने आया. जहां एक कार में सवार कुछ युवकों ने एक कुत्ते को खाने का लालच देकर अगवा कर लिया. इस घटना का भी वीडियो और सीसीटीवी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सवाल ये कि क्या गुरुग्राम में बेजुबानों की जान की भी कोई कीमत नहीं?. क्या गुरुग्राम की पुलिस तब कार्रवाई करती है, जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं. बहरहाल दोनों ही मामलों में पशु प्रेमियों में काफी रोष है. वे लगातार बेजुबानों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

Last Updated : November 4, 2025 at 9:35 AM IST

TAGGED:

STREET DOG BRUTALLY BEATEN
DOG KIDNAPPED IN GURUGRAM
गुरुग्राम में कुत्ते की हत्या
कुत्ते की पीटाई का वीडियो
DOG KILLED IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.