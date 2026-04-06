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वाराणसी के कांजी हाउस में बछड़े के शव को नोचता रहा कुत्ता, नगर निगम ने दिए जांच के आदेश

नगर निगम का कहना है कि सांड के द्वारा छोटे पशुओं पर हमला किया गया था, जिसमें एक पशु की मौत हो गई थी.

कांजी हाउस में बछड़े के शव को नोचता रहा कुत्ता.
कांजी हाउस में बछड़े के शव को नोचता रहा कुत्ता. (Photo Credit; Municipal Corporation Varanasi)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 8:27 PM IST

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वाराणसी : कांजी हाउस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें मृत गोवंश का शव कुत्ते नोच रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. विभाग द्वारा दोषी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है.

यह वीडियो नगर निगम के एढें कांजी हाउस का बताया जा रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक बछड़ा मृत पड़ा है, जिसे कुत्ते नोच करके खा रहे हैं. यह वीडियो बेहद विभत्स है, जिसे दिखा नहीं सकते. नगर निगम का कहना है कि सांड के द्वारा छोटे पशुओं पर हमला किया गया था, जिसमें एक पशु को चोट आ गई थी.

दोषियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई : नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने बताया, हमारे संज्ञान में आज ही मामला आया है. जानकारी मिली है कि कांजीहाउस में एक मनबढ़ पशु था, जिसने छोटे पशुओं पर हमला किया जिसमें से एक पशु को गंभीर चोट आई और वह मृत हो गया.

कांजी हाउस के गेट की व्यवस्था ऐसी है जिसमें बाहरी कुत्ते प्रवेश कर सकते हैं. इसी में एक कुत्ते के जरिए पशु को खाने की तस्वीर सामने आई है. पूरी घटना का संज्ञान ले लिया गया है. लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी. इसके साथ ही कांजीहाउस की सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है.

उठा रहा बड़ा सवाल : गौरतलब हो कि कांजीहाउस में लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी अलग-अलग तरीके की तस्वीर वायरल हुई हैं, जिसमें जानवरों की दुर्दशा नजर आई. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो कांजी हाउस की व्यस्था पर एक बड़ा सवाल उठा रहा है.

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