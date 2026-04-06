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वाराणसी के कांजी हाउस में बछड़े के शव को नोचता रहा कुत्ता, नगर निगम ने दिए जांच के आदेश

कांजी हाउस में बछड़े के शव को नोचता रहा कुत्ता. ( Photo Credit; Municipal Corporation Varanasi )