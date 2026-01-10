ETV Bharat / state

रामनगर में मालिक को बाघ से बचाने के लिए खुद की जान से खेल गया श्वान, स्वामी भक्ति का दिखा अनोखा मामला

रामनगर: नैनीताल जिले के तराई पश्चिमी वन प्रभाग से सटे ग्राम मदनपुर गैबुआ क्षेत्र में स्वामी भक्ति का अनोखा मामला देखने को मिला. यहां श्वान मालिक की जान बचाने के लिए खुद खूंखार बाघ से भिड़ गया. वो मरते दम तक बाघ से संघर्ष करता रहा. मौत के बाद मालिक के आंखों में आंसू आ गए. इस संघर्ष में भले ही श्वान की मौत हो गई हो लेकिन, उसने मालिक पर आंच नहीं आनी दी और स्वामी भक्ति की मिसाल पेश कर दुनिया को अलविदा कह गया.

रामनगर के ग्राम मदनपुर गैबुआ निवासी रक्षित पांडे अपने पालतू श्वान के साथ खेत की ओर गन्ना खाने के लिए गए थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक रक्षित पांडे पर हमला करने की कोशिश की. खतरे को भांपते ही रक्षित का पालतू श्वान बाघ पर झपट पड़ा और उसे उलझाए रखा. श्वान और बाघ के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में बाघ ने श्वान पर हमला कर दिया, जिससे श्वान की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं श्वान की बहादुरी के चलते रक्षित पांडे सुरक्षित बच निकले. घटना के बाद रक्षित पांडे ने तत्काल इसकी सूचना अपने परिजनों और ग्रामीणों को दी.

सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. मामले की जानकारी भाजपा नेता विपिन कांडपाल को दी गई, जिन्होंने तुरंत तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को घटना से अवगत कराया. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत श्वान का पोस्टमार्टम कराया गया. वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही है.