सिरसा में सिस्टम को चुनौती देते बदमाश, घर में घुसकर युवक पर हथियार से हमला, अस्पताल में परिजनों पर भी हमला, कुत्ते को लेकर खूनी संघर्ष

कुत्ते को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर युवक पर हथियार से जानलेवा हमला किया. अस्पताल तक पीछा कर अन्य परिजनों पर भी हमला.

सिरसा में सिस्टम को चुनौती देते बदमाश
सिरसा में सिस्टम को चुनौती देते बदमाश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 6, 2026 at 2:54 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 3:18 PM IST

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में बेखौफ बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. दरअसल, हरि विष्णु कॉलोनी में कुत्ते को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि घर में घुसकर एक युवक पर तेजधार हथियार से वार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इन बदमाशों की दरिंदगी यहीं पर नहीं रुकी. जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया, तो बदमाश वहां भी पहुंचे और घायल के अन्य परिजनों पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

कुत्ते को लेकर खूनी विवाद: मिली जानकारी के मुताबिक, देर रात सिरसा में हरि विष्णु कॉलोनी में 2 परिवारों के बीच कुत्ते को लेकर कहासुनी हो गई. युवकों के बीच छोटी सी बात पर बहस इतनी बढ़ गई कि एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. घायल युवक का नाम गोरु बताया जा रहा है. आरोप है कि बहस के बाद हमलावर युवक गोरू का पीछा करते हुए. उसके घर तक पहुंच गए. घर में घुसकर उस पर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया. तलवारों और कापों से किए वार में गोरू गंभीर रूप से घायल हो गया.

सिरसा में सिस्टम को चुनौती देते बदमाश (Etv Bharat)

पीड़ित परिजनों का आरोप: घायल गोरू की मां शांति रानी और भाभी सोनिया ने आरोप लगाए हैं कि "हमलावरों ने सिविल अस्पताल में भी उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया. हमलावर जाते-जाते उनके साथ लूटपाट भी कर गए". पीड़िता ने बताया कि "हमलावर उसके कानों की सोने की बालियां, एक सोने की अंगूठी और गोरू की जेव में रखे करीब 50 हजार रुपये लेकर फरार हो गए". घटना के बाद से पीड़ित परिवार खौफ के साए में हैं. परिजनों का कहना है कि "उन्हें जान का खतरा बना हुआ है. आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं". वहीं, इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. इस तरह की डरावनी वारदातें कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाती है.

पुलिस कर रही मामले की जांच: मामले को लेकर जेजे कॉलोनी चौकी इंचार्ज रमित ने बताया कि "इस घटना में 4 लोगों के खिलाफ मामला द4ज किया गया है. पुलिस जांच में जुटी है. जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल घायल गोरु और उसके परिजनों का सिविल अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है".

Last Updated : February 6, 2026 at 3:18 PM IST

संपादक की पसंद

