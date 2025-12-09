ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर में कुत्तों को पकड़ने का अभियान, गौठान में डॉग सेंटर, वैक्सीनेशन के साथ कराई जा रही नसबंदी

छत्तीसगढ़ में कुत्तों का आतंक ( ETV Bharat Chhattisgarh )

नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसहाक खान ने बताया कि आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए गठित संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है. आवारा कुत्तों को पकड़कर आमाखेरवा स्थित गौठान में रखा जा रहा है. गौठान में ही एक ऑपरेशन थिएटर का निर्माण भी कराया जाएगा, जहां कुत्तों का वैक्सीनेशन और नसबंदी की जाएगी.

कोरिया\एमसीबी: एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के वार्ड 8 में आवारा कुत्तों का गैंग इस तरह हावी है कि लोग दूर से ही उन्हें देखकर रास्ता बदल दे रहे हैं. लोग घर से निकलते है तो हाथ में डंडा जरूर रखते हैं. बीते दिनों आवारा कुत्तों ने 2 साल के मासूम सहित 8 लोगों को काटा था. कुत्तों के आतंक की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका प्रशासन और पशुपालन विभाग ने संयुक्त रूप से कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए एक टीम का गठन किया. हालांकि टीम के पास व्यापक व्यवस्था नहीं होने के कारण बड़ी ही मुश्किल से कुत्तों को पकड़ पा रही है.

बैकुंठपुर में डॉग सेंटर (ETV Bharat Chhattisgarh)

मनेंद्रगढ़ पशु विभाग के डॉक्टर कुत्तों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं. आवारा कुत्तों को पकड़कर रखने के लिए डॉग सेंटर बनाया गया है जो गौठान में बनाया गया है. जहां पशु विभाग के माध्यम से कुत्तों का वैक्सीनेशन और इलाज किया जाएगा- इसहाक खान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी

कुत्तों की नसबंदी

नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को पकड़ने का विशेष अभियान चलाया है. यह कार्रवाई नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजय दुबे के नेतृत्व में की गई. पालिका टीम द्वारा पकड़े गए कुत्तों को पशुपालन विभाग के सहयोग से सुरक्षित तरीके से ले जाया जा रहा है, जहां उनकी नसबंदी, टीकाकरण और जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया की जाएगी.

गौठान में डॉग सेंटर (ETV Bharat Chhattisgarh)

आक्रामक कुत्तों को हटाया जा रहा

सीएमओ संजय दुबे ने बताया कि आक्रामक और हमलावर स्वभाव के कुत्तों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से आगे भी जारी रहेगा, ताकि शहर में कुत्तों से जुड़ी दुर्घटनाओं और रेबीज संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके.

कुत्तों का आतंक रोकने टीम गठित (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएमओ की अपील

सीएमओ ने आम लोगों से अपील की कि किसी भी आवारा कुत्ते को अपने स्तर पर पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा प्रयास खतरनाक हो सकता है. बच्चों को विशेष रूप से ऐसे कुत्तों से दूर रखने की सलाह दी गई है.

कुत्ता काटने पर क्या करें

सीएमओ ने यह भी कहा कि यदि किसी को कुत्ता काट ले, तो वे तुरंत अस्पताल जाए और इलाज कराए, ताकि संक्रमण की आशंका को समय रहते रोका जा सके.