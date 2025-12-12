ETV Bharat / state

नवजात को मुंह में दबाकर ले गया डॉग, लोगों ने पीछा कर छुड़ाया

भीलवाड़ा: शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के बापू नगर में शुक्रवार को बड़ी हृदय विदारक घटना सामने आई. एक नवजात को डॉग मुंह में दबाकर ले गया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने डॉग का पीछा कर नवजात को कुत्ते के मुंह से छुड़ाया. सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. वहीं पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि बापूनगर क्षेत्र की बंजारा बस्ती में शुक्रवार को नवजात शिशु को एक डॉग उठाकर ले जा रहा था. वहां पास ही मौजूद लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए शिशु को डॉग के मुंह से छुड़ाया. सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने नवजात को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश की. इस मामले में प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने कहा कि हमने अज्ञात कुमाता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.