नवजात को मुंह में दबाकर ले गया डॉग, लोगों ने पीछा कर छुड़ाया

भीलवाड़ा में नवजात को एक डॉग मुंह में दबाकर ले गया. हालांकि गनीमत रही कि लोगों ने उसका पीछा कर नवजात को छुड़ा लिया.

Pratapnagar Police Station
पुलिस थाना प्रतापनगर (ETV Bharat File Photo)
Published : December 12, 2025 at 2:23 PM IST

भीलवाड़ा: शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के बापू नगर में शुक्रवार को बड़ी हृदय विदारक घटना सामने आई. एक नवजात को डॉग मुंह में दबाकर ले गया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने डॉग का पीछा कर नवजात को कुत्ते के मुंह से छुड़ाया. सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. वहीं पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि बापूनगर क्षेत्र की बंजारा बस्ती में शुक्रवार को नवजात शिशु को एक डॉग उठाकर ले जा रहा था. वहां पास ही मौजूद लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए शिशु को डॉग के मुंह से छुड़ाया. सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने नवजात को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश की. इस मामले में प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने कहा कि हमने अज्ञात कुमाता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हर बिंदु पर जांच की शुरू: प्रतापनगर थाना प्रभारी ने कहा कि इस मामले में हर बिंदु पर जांच की जा रही है. भीलवाड़ा शहर में बीती रात को कितने बच्चों का जन्म हुआ. इस बारे में अस्पताल जाकर भी पता किया जा रहा है. हर तरह से जांच के बाद ही सभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

