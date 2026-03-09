ETV Bharat / state

झालावाड़ में डॉग बाइटिंग के मामलों में इजाफा, 6 महीने में 948 केस आए सामने

स्कूल, पार्क और अस्पताल तक में आवारों श्वानों का झुंड : स्थानीय नागरिक नरेंद्र सिंह हाडा बताते हैं कि शहर के कई इलाके, कॉलोनियां इन आवारा श्वानों की आवाजाही के केंद्र बन चुके हैं. ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और पशुपालकों में लगातार भय का माहौल है. स्थिति यह है कि आए दिन काटने और हमले की घटनाएं टीवी व अन्य माध्यम से सामने आ रही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के पास ठोस समाधान दिखाई नहीं दे रहा. सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकारों को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा.

स्कूल आते व जाते लगता है डर : कक्षा 5 में अध्ययन करने वाली स्कूली छात्रा एशल चौधरी ने बताया कि आवारा श्वानों को लेकर वह काफी भयभीत हैं. उनका कहना है कि उन्होंने जिले में डॉग बाइटिंग के कई केस के बारे में सुना है. इसके बाद से ही उन्हें आवारा डॉग को देखकर काफी डर लगता है. उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि ऐसे डॉग को पकड़ा जाना चाहिए. उनका वैक्सीनेशन कर उन्हें फिर से इस क्षेत्र में छोड़ा जाना चाहिए. कई बार डॉग कुछ बच्चों के साथ खेलते भी हैं, लेकिन आक्रामक होने पर बच्चों को अकेला देख कई बार उन्हें अपना शिकार भी बना लेते हैं. जिले में लगातार डॉग बाइटिंग के केस बढ़ रहे हैं. ऐसे में स्कूल आते व जाते समय उन्हें काफी सावधानी रखनी पड़ती है.

झालावाड़ में मौजूद इकलौते मेडिकल कॉलेज में ही पिछले 6 महीने में डॉग बाइटिंग के करीब 948 मामले सामने आ चुके हैं. यहां आवारा श्वानों ने बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को घायल किया है. दूसरी ओर स्थानीय निकाय प्रशासन राज्य सरकारों से मिले निर्देशों की दुहाई तो दे रहा है, लेकिन कार्रवाई जमीनी धरातल पर नजर नहीं आ रही. नगर परिषद के आयुक्त अशोक शर्मा अब आवारा श्वानों के वैक्सीनेशन और बंध्याकरण करने की बात कर रहे हैं.

झालावाड़ : बेसहारा और पालतू श्वानों के वैक्सीनेशन व उनके बंध्याकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद भी आमजन को राहत का इंतजार है. कई जिलों में बढ़ती आवारा श्वानों की संख्या लोगों के लिए सर दर्द बनी है. आवारा श्वान बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों के साथ साथ पशुओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं. ऐसे में कई जिलों में डॉग बाइटिंग के चौकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं.

उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर राज्य सरकारों और नगर निकायों को स्पष्ट निर्देश दे चुकी है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करें, लेकिन जमीनी स्तर पर इन आदेशों का असर सीमित ही नजर आता है. कई जिलों में न तो पर्याप्त डॉग शेल्टर होम हैं और न ही नियमित टीकाकरण अभियान चल रहे हैं. परिणामस्वरूप श्वानों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है.

इन्हें हो रही परेशानी : स्थानीय नागरिक कांता शर्मा ने बताया कि जिलों में डॉग बाइटिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं. आवारा श्वान लगातार बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को निशाना बना रहे हैं. सुबह-सुबह बच्चे स्कूल जाने के दौरान आवारा श्वानों के झुंड का शिकार होते हैं. आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से आवारा श्वान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

जिले में इतने आवारा श्वान मौजूद : पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक टी बंसोड ने बताया कि वर्ष 2019 में हुई पशुगणना के अनुसार जिले भर में करीब 2700 पेट डॉग मौजूद थे. वहीं, बेसहारा श्वानों की संख्या करीब 37 हजार थी. वर्ष 2019 के बाद भारत सरकार की ओर से पालतू डॉग और आवारा श्वानों को लेकर आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बेसहारा डॉग की संख्या में वृद्धि हुई है. उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के सभी पशु चिकित्सालय में एंटी रेबीज के टीके मौजूद हैं, जो भी पशुपालक, डॉग लवर पशु चिकित्सालय में किसी भी प्रकार के डॉग को लेकर पहुंचता है तो उसका वैक्सीनेशन किया जाता है. किसी बेसहारा या आवारा डॉग किसी पशु को काटता है तो पशुओं के लिए भी एंटी रेबीज के टीके पशु चिकित्सालय में लगाए जाते हैं.

नगर परिषद जल्द खोलेगी डॉग शेल्टर होम : नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि नगर परिषद के पास संसाधन और प्रशिक्षित टीमों की कमी थी जो पूरी कर ली गई है. जल्द ही बेसहारा श्वानों के लिए नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि समस्या को नियंत्रित किया सके. जल्द डॉग शेल्टर होम खोलने के प्रयास किए जाएंगे, जिसमें घायल या आक्रामक श्वानों को रख उनका उपचार किया जा सकेगा. बाद में उन्हें वापस उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा.

डॉग बाइटिंग से रेबीज होने का खतरा : मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक अशोक शर्मा ने बताया कि गत 6 माह में मेडिकल कॉलेज में करीब 948 मामले डॉग बाइटिंग के सामने आए हैं. डॉग बाइटिंग से रेबीज होने का खतरा होता है. सामान्यतः डॉग बाइटिंग होने पर घाव को साफ पानी से धोने की सलाह दी जाती है. एक महीने में पांच एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन किया जाता है. वैक्सीनेशन ना होने पर रेबीज के इंफेक्शन फैलने पर रोगी को फोबिया हो सकता है, जिसमें पानी से डर लगने लगता है. रोगी का नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है.

खानपुर विधायक ने विधानसभा में उठाया मुद्दा : झालावाड़ जिले की खानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने विधानसभा सत्र में डॉग बाइटिंग के बढ़ते मामले को लेकर चिंता जाहिर की थी. उन्होंने सदन के सदस्यों से इस गंभीर समस्या पर विचार करने को कहा था. वहीं, स्थानीय निकाय प्रशासन की ओर से इस समस्या के निदान के लिए रेस्क्यू टीम भेज कर आवरा श्वानों को पकड़ उनके वैक्सीनेशन और बंध्याकरण कार्यक्रम चलाने की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आवारा और बेसहारा श्वानों को लेकर एनिमल बर्थ कार्यक्रम, रेबीज टीकाकरण, डॉग शेल्टर और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए थे.