कोरबा में अचानक बढ़े डॉग बाइट के मामले, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही रोज औसतन 20 नए केस
कोरबा में डॉग बाइट से लोग परेशान हैं. हर रोज मेडिकल कॉलेज में 20 नए मरीज और रिपीट डोज मिलाकर 50 इंजेक्शन लग रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 9:03 PM IST
कोरबा: शहर और आसपास के इलाकों में डॉग बाइट के मामलों में आश्चर्यजनक इजाफा हुआ है. अकेले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 20 नए मामले सामने आ रहे हैं. जानकारों की माने तो कुत्ते लगातार हिंसक हो रहे हैं. उनकी संख्या भी बेतहाशा बढ़ रही है. जिसके कारण डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं.
रेबीज इंजेक्शन स्टॉक रखना भी चुनौती
अस्पताल प्रबंधन रोज आने वाले नए मरीजों से परेशान है. उन पर रेबीज के इंजेक्शन के पर्याप्त मात्रा में भंडारण का दबाव रहता है. इमरजेंसी के समय में इंजेक्शन नहीं मिलने से मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए किसी भी समय रेबीज के इंजेक्शन को तैयार रखना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए चुनौती है. इसमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है. कुत्ता अगर एक बार काट ले तो रेबीज़ से बचने के लिए कम से कम तीन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. जिसके कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर दिन रेबीज़ के 50 इंजेक्शन लोगों को दिए जाते हैं.
शहरी इलाकों में डॉग बाइट के अधिक मामले
कोरबा शहर के आसपास जिसमें बुधवारी, पथर्रीपारा, सीएसईबी, सीतामढ़ी सहित कई इलाकों से लेकर रजगामार तक डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं. शहर के कोने-कोने से केस सामने आ रहे हैं. अभी कुछ समय से नगर पालिक निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान भी चलाया था. कुछ मामले पालतू कुत्तों से जुड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में आवारा कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. डॉग बाइट के मामले के लगातार बढ़ने से अस्पताल प्रबंधन भी अलर्ट मोड पर है.
रात के समय हर रोड पर सक्रिय रहते हैं आवारा कुत्ते
शहर के आसपास लगे इलाकों में खास तौर पर रात के समय वीराने में कुत्ते खासे सक्रिय रहते हैं. सड़क पर चलने वाले वाहनों का वह पीछा करते हैं. इस दौरान वह और हिंसक हो जाते हैं. कई बाइट के मामले रात के समय भी सामने आते हैं. अस्पताल प्रबंधन स्वयं इस बात को मानता है कि किसी भी समय कुत्तों को काटने के मामले सामने आ रहे हैं और कुत्तों को काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए.
शुरू नहीं हुई कुत्तों की नसबंदी
हाल फिलहाल में कुत्तों के काटने और इस तरह के मामलों ने देश भर में सुर्खियां बंटोरी थी. सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इसे उठाते हुए कई निर्देश दिए थे. अब कोरबा जिले में भी कुत्तों के नसबंदी की योजना पर काम चल रहा है. इसके लिए स्थल का चयन कर लिया गया है. लेकिन अब भी कुत्तों की नसबंदी शुरू नहीं की गई है. कुत्तों की नसबंदी, आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक कागज उपाय है.
हर बार इसकी निविदा तो निकाली जाती है. लेकिन इसके लिए निर्धारित शर्तों पर बेहद कम एजेंसियां खरी उतर पाती हैं. कड़े प्रावधानों के कारण कुत्तों के नसबंदी करने वाली एजेंसी सामने नहीं आ पाती. बेहद कम एजेंसियां इस तरह का काम कर पाती हैं. कोरबा में इसकी योजना जरूर है. लेकिन फिलहाल नसबंदी का कार्य शुरू नहीं किया गया.
रोज 20 नए मरीज, 50 इंजेक्शन
डॉग बाइट के सवाल पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गोपाल सिंह कंवर कहते हैं कि कुत्ते काटने के मामले रोज आ रहे हैं. लगभग नए 20 मामले रोज आ रहे हैं और रिपीट बेसिस पर हम 50 इंजेक्शन रोज लोगों को लगा रहे हैं. कुत्ता काटने के बाद एक मरीज को कम से कम तीन डोज़ लगाना अनिवार्य होता है. जिसके कारण हम 50 इंजेक्शन हर रोज लगा रहे हैं.
कुत्ते के काटने का फिक्स टाइम तो रहता नहीं है. इसलिए दिन रात कभी भी मरीज आते हैं. हालांकि हम लोग रिपीट डोज़ के लिए यह कहते हैं कि दिन के समय में आएं. लेकिन इमरजेंसी के समय में मरीज कभी भी आ सकते हैं- गोपाल सिंह कंवर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट
डॉक्टर ने डॉग के बाइट के बाद रखने वाली सावधानियों की भी जानकारी दी. कहा कि शरीर के जिस स्थान पर कुत्ते ने काटा है, उसे साफ रखें और जाकर इसका ध्यान रखें. इलाज के अभाव में अगर किसी मरीज को रेबीज हो गया. तो उसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है.