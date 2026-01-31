अलवर में डॉग बाइट का बढ़ता खतरा, हर साल 12 हजार से ज्यादा आ रहे मामले, जनवरी में 933 केस आ चुके
इस साल जनवरी महीने में 22 दिन में डॉग बाइट के 933 मामले सामने आ चुके हैं.
Published : January 31, 2026 at 1:45 PM IST
अलवर : जिले में लावारिश श्वानों के काटने (डॉग बाइट) की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं. हर साल औसतन 12 हजार से अधिक लोग अलवर जिले में श्वानों के काटने का शिकार हो रहे हैं. अकेले जनवरी महीने में ही 900 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आने से समस्या की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है. डॉग बाइट की घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं. डॉग बाइट से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.
जिले में लावारिश श्वानों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते गली-मोहल्लों, बाजारों में लावारिश श्वान घूमते दिखाई पड़ते हैं. कई बार झुंड में घूम रहे श्वान राहगीरों को हमला कर जख्मी कर देते हैं. यही कारण है कि लोगों में लावारिश श्वानों के प्रति डर का माहौल बढ़ रहा है. लावारिश श्वानों की बढ़ती संख्या का नतीजा है कि जिले में डॉग बाइट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में अलवर जिला अस्पताल में डॉग बाइट 12 हजार 257 मामले आए. वहीं, 2024 में इनकी संख्या 11 हजार 186 रही. इतना ही नहीं इस वर्ष 22 जनवरी तक जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 933 मामले आ चुके हैं. डॉग बाइट के मामलों में कमी लाने और लावारिश घूमने वाले श्वानों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम अलवर शेल्टर होम बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है.
नगर निगम बनाएगा डॉग शेल्टर होम : नगर निगम अलवर के आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि अलवर शहर सहित जिले में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नगर निगम ने अलवर में डॉग शेल्टर होम तैयार करने की योजना बनाई है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत अलवर शहर के पास गोलेटा में पुराने डंपिंग यार्ड की भूमि पर डॉग शेल्टर होम का निर्माण कराया जा रहा है. साथ ही डॉग के लिए अलवर शहर में विभिन्न स्थानों पर फीडिंग प्वाइंट को चिन्हित किया जा रहा है. निगम की योजना के तहत लावारिश श्वानों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा. वहां उनकी देखरेख, टीकाकरण और नसबंदी की व्यवस्था की जाएगी. शेल्टर होम बनाने से अलवर शहर में लावारिश श्वानों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण लग सकेगा. वहीं, डॉग बाइट मामलों में कमी आने से आमजन को भी राहत मिल सकेगी. उन्होंने बताया कि श्वानों की नसबंदी के लिए संवदेक को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं.
इसीलिए बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले : राजकीय पशु चिकित्सालय के उप निदेशक डॉ. सरजीत सिंह ने बताया कि डॉग बाइट के बढ़ते मामलों का कारण श्वानों का भूखा रहना भी है. खाने की पूर्ति नहीं होने से उनके व्यवहार में गुस्सा ज्यादा आ जाता है. संख्या ज्यादा होने से जगह के लिए भी श्वानों में आपस में संघर्ष होने से तनाव बढ़ जाता है. इससे कई बार श्वान लोगों व बच्चों पर हमला कर देते हैं. इससे डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ती हैं. यदि किसी व्यक्ति को श्वान काट लेता है तो उस व्यक्ति को घटना वाले दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन व 28वें दिन वैक्सीन लगवाना जरूरी है, जिससे उसे किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो.
अलवर में अब तक 150 श्वानों की करा चुके नसबंदी : उन्होंने बताया कि नगर निगम के साथ मिलकर अलवर शहर में अब तक करीब 150 श्वानों की नसबंदी कराई जा चुकी है. नगर निगम की टीम लावारिस श्वानों को पकड़कर पशु चिकित्सालय लाती है और यहां चिकित्सकों की ओर से इनका ऑपरेशन किया जाता है. नसबंदी के करीब पांच दिन उपचार के बाद नगर निगम की टीम इन लावारिस श्वानों को उसी जगह पर छोड़ती है, जहां से उन्हें पकड़ा गया था. पशु चिकित्सालय में 2024 में करीब 1200 डोज एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की लगाई गई.
कितना घातक हो सकता डॉग बाइट : उन्होंने बताया कि डॉग बाइट में दो तरह की समस्याएं होती हैं. इनमें यदि रेबीज वाला डॉग काटता है तो उस केस में व्यक्ति में संक्रमण फैलने की पूरी आशंका रहती है. यह खतरनाक संक्रमण होता है, जिनमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है. वहीं, यदि बिना रेबीज वाला श्वान काटता है तो व्यक्ति को छोटा मोटा घाव होता है. चिकित्सीय परामर्श के बाद भर जाता है. उन्होंने बताया कि रेबीज वाले श्वान के मुंह में लार टपकना, गुर्राना जैसे लक्षण पाए जाते हैं. श्वानों में भी एंटी रेबीज इंजेक्शन का प्रभाव एक साल तक ही रहता है. इस कारण डॉग लवर को हर साल श्वानों को इंजेक्शन लगवाने चाहिए.
पिछले दिनों हो चुके कई डॉग बाइट मामले : राजगढ़ क्षेत्र के बल्लूपुरा व सुरेर गांव में गत 27 जनवरी को एक श्वान ने एक दर्जन से अधिक लोगों को डॉग बाइट कर जख्मी कर दिया. इस घटना में सुरेर निवासी किशनलाल का हाथ भी टूट गया. वहीं, कुछ समय पूर्व अलवर के शालीमार सोसायटी में रहने वाली एक युवती नव्या को श्वान ने काट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. एक अन्य घटना में नगला समावधि गांव में श्वान ने ढाई साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिसमें बच्ची का जबड़ा व गला गंभीर रूप से जख्मी हो गया, इस कारण बच्ची को 10 टांके लगाने पड़े.