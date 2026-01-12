ETV Bharat / state

चित्रकूट में 27 घंटे में 24 से अधिक लोगों को कुत्ते ने काटा, ग्रामीणों ने घेर कर मार डाला, एसडीएम डंडा लेकर घूमते रहे

पुलिस के साथ वन विभाग और प्रशासन की टीम कुत्ते को पकड़ने में लगी रही. ( Photo Credit; ETV Bharat )

चित्रकूट : मानिकपुर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर से सोमवार तक सफेद रंग के कुत्ते ने आतंक मचा रखा था. 27 घंटे में कुत्ते ने 24 से अधिक लोगों को काट लिया. पीड़ितों में महिला, बच्चे और बुजुर्ग हैं. सूचना पर पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की टीम सोमवार को गांव पहुंची. एसडीएम टीम के साथ हाथ में डंडा लेकर कुत्ते को तलाश करते रहे. शाम को ग्रामीणों ने कुत्ते को घेर लिया लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला. रविवार को मानिकपुर थाना क्षेत्र के सरैया, हनुवा, गडरिया पुरवा, समरदहा समेत कई गांवों में सफेद रंग के पागल कुत्ते ने कहर बरपाया. कई लोगों को काट कर जख्मी कर दिया. लोग इलाज के लिए सीएचसी पहुंचे. गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग, पुलिस और प्रशासन को दी. दहशत के चलते ग्रामीण घरों में कैद हो गए. इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंचे पीड़ित. (Video Credit; ETV Bharat) प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान : सोमवार को प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की टीम कुत्ते का रेस्क्यू करने गांव पहुंची. उपजिलाधिकारी मो. जसीम, प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव, रानीपुर रिजर्व टाइगर प्रथम के क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश सोनकर टीम के साथ कुत्ते को तलाश करने में जुट गए. कई जगहों पर जाल बिछाया गया, लेकिन कुत्ता बच निकला. उपजिलाधिकारी मो. जसीम खुद अपने हाथ में डंडा लेकर कुत्ते को तलाश करते रहे.