चित्रकूट में 27 घंटे में 24 से अधिक लोगों को कुत्ते ने काटा, ग्रामीणों ने घेर कर मार डाला, एसडीएम डंडा लेकर घूमते रहे
एसडीएम ने बताया, सफेद रंग के कुत्ते ने लगभग 24 से अधिक लोगों को काटा है. शव को दफना दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 8:55 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 9:09 PM IST
चित्रकूट : मानिकपुर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर से सोमवार तक सफेद रंग के कुत्ते ने आतंक मचा रखा था. 27 घंटे में कुत्ते ने 24 से अधिक लोगों को काट लिया. पीड़ितों में महिला, बच्चे और बुजुर्ग हैं. सूचना पर पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की टीम सोमवार को गांव पहुंची. एसडीएम टीम के साथ हाथ में डंडा लेकर कुत्ते को तलाश करते रहे. शाम को ग्रामीणों ने कुत्ते को घेर लिया लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला.
रविवार को मानिकपुर थाना क्षेत्र के सरैया, हनुवा, गडरिया पुरवा, समरदहा समेत कई गांवों में सफेद रंग के पागल कुत्ते ने कहर बरपाया. कई लोगों को काट कर जख्मी कर दिया. लोग इलाज के लिए सीएचसी पहुंचे. गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग, पुलिस और प्रशासन को दी. दहशत के चलते ग्रामीण घरों में कैद हो गए.
प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान : सोमवार को प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की टीम कुत्ते का रेस्क्यू करने गांव पहुंची. उपजिलाधिकारी मो. जसीम, प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव, रानीपुर रिजर्व टाइगर प्रथम के क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश सोनकर टीम के साथ कुत्ते को तलाश करने में जुट गए. कई जगहों पर जाल बिछाया गया, लेकिन कुत्ता बच निकला. उपजिलाधिकारी मो. जसीम खुद अपने हाथ में डंडा लेकर कुत्ते को तलाश करते रहे.
घेर कर मार डाला : पांच बजे गांव गडरिया पुरवा के ग्रामीणों ने कुत्ते को घेर लिया और लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला. वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रभावितों में सरैया निवासी जयदेवी पत्नी राजेंद्र कुमार, तीरथ पुत्र राम कल्याण, रजनिया पत्नी बदलुवा, कुंवरिया (60) पत्नी स्व. रामकिशन आदि शामिल हैं.
शव को दफनाया गया : एसडीएम मो जसीम ने बताया, मृत कुत्ते की पहचान ग्रामीणों की शिनाख्त पर कर ली गई है. यह वही सफेद रंग का कुत्ता है, जिसने लगभग 24 से अधिक लोगों को काटा है. फिलहाल कुत्ते के शव को ग्रामीणों की मदद से दफना दिया गया है.
सुबह 11 बजे तक 17 लोग पहुंचे अस्पताल : स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ही तरह के कुत्ते के काटने के लगभग 15-17 मामले कल शाम से आज सुबह 11 बजे तक आए हैं. जिन्हें कुत्ते ने काटा है वह घाव को लाइफबॉय य डिटॉइल साबुन से बहते पानी से धोएं और अस्पताल में इंजेक्शन लगवाएं. वैक्सीन का पूरा कोर्स लगवाना जरूरी है, वरना रेबीज का खतरा बना रहेगा.
