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24 घंटे में महिला समेत 27 लोगों को काटा, बिहार में कुत्ते का आतंक

किशनगंज में कुत्ते का आतंक ( डिजाइन फोटो )

किशनगंज: बिहार के किशनगंज में कुत्ते ने आतंक मचा रखा है. जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र में इस 'आदमखोर' कुत्ते ने दो दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है. कुत्ते के हिंसक हमलों के चलते आम नागरिकों, राहगीरों और बच्चों का सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है. गुरुवार को दिनभर में 26 लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद शुक्रवार सुबह इस कुत्ते ने रेलवे स्टेशन परिसर में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

24 घंटे में 27 लोगों को काटा

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कुत्ते ने 27 लोगों को काटा है. जिसमें एक महिला भी शामिल है, जो सुबह उस कुत्ते का शिकार बनी है. ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन और ब्लॉक चौक सहित कई जगह के सीसीटीवी फुटेज में इस कुत्ते का लोगों को काटने का लाइव फुटेज मौजूद है और सोशल मीडिया में वायरल है.

ठाकुरगंज में 'आदमखोर' कुत्ते ने 27 लोगों को काटा (ETV Bharat) मंदिर के पास महिला पर हमला

शुक्रवार को एक स्थानीय महिला रोजाना की तरह सुबह की सैर (मॉर्निंग वॉक) पर निकली थीं. जब वह ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन परिसर स्थित हनुमान मंदिर के सामने से गुजर रही थीं, तभी घात लगाए बैठे इस खूंखार कुत्ते ने उन पर अचानक पीछे से झपट्टा मार दिया. कुत्ते ने महिला को जमीन पर गिराकर बुरी तरह नोच डाला. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद रेल यात्री, स्थानीय दुकानदार और मॉर्निंग वॉक कर रहे लोग दौड़े और लाठी-डंडों से किसी तरह कुत्ते को खदेड़कर महिला की जान बचाई. लहूलुहान महिला को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर कुत्ते ने कई लोगों को काटा (ETV Bharat) "आज सुबह साढ़े छह बजे एक महिला मंदिर में प्रणाम कर रही थी, तभी वह कुत्ता आकर काट लिया. आसपास के लोग बचाव में आए, तब कुत्ता भागा. कल भी कुत्ते ने कई लोगों को काटा था. प्रशासन से अपील है कि जल्दी से जल्दी इस पागल कुत्ते को पकड़ा जाए."- लक्ष्मण झा, पुजारी, हनुमान मंदिर, ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन परिसर