24 घंटे में महिला समेत 27 लोगों को काटा, बिहार में कुत्ते का आतंक
किशनगंज में कुत्ते ने 24 घंटे के भीतर एक महिला समेत 27 लोगों को अपना 'शिकार' बनाया है. रिपोर्ट- आशीष सिन्हा
Published : October 9, 2026 at 2:32 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज में कुत्ते ने आतंक मचा रखा है. जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र में इस 'आदमखोर' कुत्ते ने दो दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है. कुत्ते के हिंसक हमलों के चलते आम नागरिकों, राहगीरों और बच्चों का सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है. गुरुवार को दिनभर में 26 लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद शुक्रवार सुबह इस कुत्ते ने रेलवे स्टेशन परिसर में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.
24 घंटे में 27 लोगों को काटा
स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कुत्ते ने 27 लोगों को काटा है. जिसमें एक महिला भी शामिल है, जो सुबह उस कुत्ते का शिकार बनी है. ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन और ब्लॉक चौक सहित कई जगह के सीसीटीवी फुटेज में इस कुत्ते का लोगों को काटने का लाइव फुटेज मौजूद है और सोशल मीडिया में वायरल है.
मंदिर के पास महिला पर हमला
शुक्रवार को एक स्थानीय महिला रोजाना की तरह सुबह की सैर (मॉर्निंग वॉक) पर निकली थीं. जब वह ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन परिसर स्थित हनुमान मंदिर के सामने से गुजर रही थीं, तभी घात लगाए बैठे इस खूंखार कुत्ते ने उन पर अचानक पीछे से झपट्टा मार दिया.
कुत्ते ने महिला को जमीन पर गिराकर बुरी तरह नोच डाला. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद रेल यात्री, स्थानीय दुकानदार और मॉर्निंग वॉक कर रहे लोग दौड़े और लाठी-डंडों से किसी तरह कुत्ते को खदेड़कर महिला की जान बचाई. लहूलुहान महिला को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.
"आज सुबह साढ़े छह बजे एक महिला मंदिर में प्रणाम कर रही थी, तभी वह कुत्ता आकर काट लिया. आसपास के लोग बचाव में आए, तब कुत्ता भागा. कल भी कुत्ते ने कई लोगों को काटा था. प्रशासन से अपील है कि जल्दी से जल्दी इस पागल कुत्ते को पकड़ा जाए."- लक्ष्मण झा, पुजारी, हनुमान मंदिर, ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन परिसर
अस्पताल में मची थी अफरातफरी
गुरुवार को इस आदमखोर कुत्ते ने बाजार, गलियों और मुख्य मार्गों से गुजरने वाले 26 लोगों को काट लिया था. एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में डॉग बाइट के घायलों के पहुंचने से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी. एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाने और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में मरीजों व उनके परिजनों की लंबी कतारें लगी रहीं.
प्रशासन की सुस्ती पर भड़का जन आक्रोश
लगातार हो रहे हमलों के बावजूद स्थानीय प्रशासन और नगर निकाय द्वारा कुत्ते को पकड़ने या नियंत्रित करने की दिशा में कोई ठोस कदम न उठाए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है. स्थानीय व्यापारियों, श्रद्धालुओं, मॉर्निंग वॉकर्स और छात्र-छात्राओं का कहना है कि प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है.
नागरिकों ने नगर प्रशासन और वन विभाग से तत्काल डॉग कैचर टीम बुलाकर इस पागल कुत्ते को पकड़ने की मांग की है, ताकि आम जनजीवन सामान्य हो सके और निर्दोष लोग इसका शिकार होने से बच सकें.
डॉग कैचर टीम को बुलाया
वहीं, मामले की सूचना मिलते जन आक्रोश एवं नाराजगी को देखते हुए ठाकुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन सिकन्दर पटेल ने तुरंत डॉग कैचर टीम बुलाकर रेस्क्यू का निर्देश दिया है. टीम रेस्क्यू के लिए निकली है लेकिन खबर लिखे जाने तक उसे नहीं पकड़ा गया है.
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