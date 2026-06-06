इंदौर में कुत्तों का आतंक, डाॅक्टर सहित 40 से ज्यादा लोगों को काट कर किया घायल
कुत्ते ने शुक्रवार सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक अरविंदो हॉस्पिटल और बाहर लोगों को बनाया शिकार. पूरे इलाके में दहशत का माहौल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 10:00 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 10:23 AM IST
इंदौर: इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक कुत्ते ने जमकर आतंक मचाते हुए 40 से अधिक लोगों को काट लिया. उनमें से कई लोग इलाज कराने के लिए अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचे. वहीं रहवासियों ने मामले की जानकारी इंदौर नगर निगम को भी दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया. वहीं कुत्ता एक के बाद एक लोगों को काटता रहा. कुत्ता काटने की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
कुत्ते ने अरविंदो हॉस्पिटल के 16 लोगों को बनाया शिकार
कुत्ते द्वारा काटने का सिलसिला इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल से शुरू हुआ. यहां पर उसने एक-एक कर 16 लोगों को काटा जिनमें दो डॉक्टर सहित 6 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल थे. इसके बाद कुत्ता हॉस्पिटल परिसर से निकलकर बरदारी गांव और रेवती रेंज में गया. वहां पर भी उसने कुछ वाहन चालक और रहवासियों को काटा. इसके बाद रात करीब 8 बजे रेनेसॉ कॉलेज में भी कई लोगों को काटा. उनमें से कुछ लोग अरविंद हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पहुंचे तो कई लोगों ने आसपास के क्लीनिक में इलाज करवाया.
सूचना देने के बावजूद नहीं पहुंची नगर निगम की रेस्क्यू टीम
वहीं अरविंदो हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉ. नीरज सेन ने कहा, हॉस्पिटल कैंपस के अंदर एक कुत्ते द्वारा लोगों को काटे जाने की सूचना मिली. हमने इंदौर नगर निगम को पूरे मामले की सूचना दी. लेकिन इंदौर नगर निगम के कंट्रोल रूम पर मौजूद अधिकारियों ने रेस्क्यू टीम की व्यस्तता का हवाला देते हुए जल्द ही आने की बात कही. लेकिन तीन से चार बार फोन करने के बाद भी जब टीम नहीं पहुंची तो क्षेत्रीय रहवासियों ने ही मोर्चा संभाला. उसके बाद अचानक से कुत्ता वहां से गायब हो गया. बता दे इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार कुत्तों के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है.