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इंदौर में कुत्तों का आतंक, डाॅक्टर सहित 40 से ज्यादा लोगों को काट कर किया घायल

इंदौर: इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक कुत्ते ने जमकर आतंक मचाते हुए 40 से अधिक लोगों को काट लिया. उनमें से कई लोग इलाज कराने के लिए अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचे. वहीं रहवासियों ने मामले की जानकारी इंदौर नगर निगम को भी दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया. वहीं कुत्ता एक के बाद एक लोगों को काटता रहा. कुत्ता काटने की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

कुत्ते ने अरविंदो हॉस्पिटल के 16 लोगों को बनाया शिकार

कुत्ते द्वारा काटने का सिलसिला इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल से शुरू हुआ. यहां पर उसने एक-एक कर 16 लोगों को काटा जिनमें दो डॉक्टर सहित 6 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल थे. इसके बाद कुत्ता हॉस्पिटल परिसर से निकलकर बरदारी गांव और रेवती रेंज में गया. वहां पर भी उसने कुछ वाहन चालक और रहवासियों को काटा. इसके बाद रात करीब 8 बजे रेनेसॉ कॉलेज में भी कई लोगों को काटा. उनमें से कुछ लोग अरविंद हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पहुंचे तो कई लोगों ने आसपास के क्लीनिक में इलाज करवाया.