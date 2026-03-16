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मुजफ्फरनगर में कुत्ते को पटक-पटककर मारा, 3 सेकेंड में 3 बार पटका, पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज

मुजफ्फरनगर : चरथावल कस्बे के मोहल्ला हलवाइयान में एक युवक ने कुत्ते को जमीन पर पटक-पटक कर मार डाला. इसका वीडियो भी सामने आया है. युवक पूरी ताकत से 3 सेकेंड में कुत्ते को जमीन पर 3 बार पटका.

लोगों की सूचना पर पशु प्रेमी ने घायल कुत्ते को नजदीकी पशु अस्पताल पहुंचाया. वहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही कुत्ते की मौत हो गई. मामले में पुलिस ने आरोपी युवक पंकज पाल के खिलाफ पशु क्रूरता का केस दर्ज किया है.

मोहल्ला हलवाइयान में रहने वाला पंकज पाल (33) रविवार शाम 7 बजे दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़ा था. तभी तीन कुत्ते दौड़ते हुए आए और आपस में लड़ने लगे. इतने में पंकज ने एक कुत्ते की दोनों पिछली टांगें पकड़कर उसे खींच लिया. फिर टांगें पकड़कर जमीन पर पटकने लगा.

उसने तीन बार कुत्ते को बेरहमी से जमीन पर पटका. इसके बाद उसे छोड़ दिया. एक मिनट तक कुत्ता बेसुध जमीन पर पड़ा रहा. फिर भौंकते हुए खड़ा हुआ, लेकिन गिर गया. कुत्ते के जोर-जोर से कराहने से अन्य मोहल्लेवासी भी जुट गए.