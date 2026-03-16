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मुजफ्फरनगर में कुत्ते को पटक-पटककर मारा, 3 सेकेंड में 3 बार पटका, पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज

पशु प्रेमी ने घायल कुत्ते को पशु अस्पताल पहुंचाया. वहां से मेरठ रेफर कर दिया गया, रास्ते में ही कुत्ते की मौत हो गई.

पशु प्रेमी कुत्ते को लेकर अस्पताल पहुंचा.
पशु प्रेमी कुत्ते को लेकर अस्पताल पहुंचा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 9:25 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 10:02 PM IST

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मुजफ्फरनगर : चरथावल कस्बे के मोहल्ला हलवाइयान में एक युवक ने कुत्ते को जमीन पर पटक-पटक कर मार डाला. इसका वीडियो भी सामने आया है. युवक पूरी ताकत से 3 सेकेंड में कुत्ते को जमीन पर 3 बार पटका.

लोगों की सूचना पर पशु प्रेमी ने घायल कुत्ते को नजदीकी पशु अस्पताल पहुंचाया. वहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही कुत्ते की मौत हो गई. मामले में पुलिस ने आरोपी युवक पंकज पाल के खिलाफ पशु क्रूरता का केस दर्ज किया है.

मोहल्ला हलवाइयान में रहने वाला पंकज पाल (33) रविवार शाम 7 बजे दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़ा था. तभी तीन कुत्ते दौड़ते हुए आए और आपस में लड़ने लगे. इतने में पंकज ने एक कुत्ते की दोनों पिछली टांगें पकड़कर उसे खींच लिया. फिर टांगें पकड़कर जमीन पर पटकने लगा.

उसने तीन बार कुत्ते को बेरहमी से जमीन पर पटका. इसके बाद उसे छोड़ दिया. एक मिनट तक कुत्ता बेसुध जमीन पर पड़ा रहा. फिर भौंकते हुए खड़ा हुआ, लेकिन गिर गया. कुत्ते के जोर-जोर से कराहने से अन्य मोहल्लेवासी भी जुट गए.

लोगों को देखकर पंकज वहां से निकल गया. इसी बीच पशु प्रेमी सन्नी चोपड़ा को लोगों ने घटना की जानकारी दी. सन्नी चोपड़ा मौके पर पहुंचे और कुत्ते को एक चादर में लपेटकर पशु अस्पताल ले गए. यहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया, लेकिन बीच रास्ते में ही कुत्ते की मौत हो गई.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि चरथावल थाने में एक मामला सामने आया था, जिसमें वीडियो भी वायरल हो रहा है. आरोपी पंकज पाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी पंकज ड्राइवर है. विधिक कार्यवाही की जा रही है.

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Last Updated : March 16, 2026 at 10:02 PM IST

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