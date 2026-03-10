ETV Bharat / state

शाहजहांपुर के कब्रिस्तान में कुत्ते को पीटा, जीव सहयोग फाउंडेशन ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR

शाहजहांपुर में कुत्ते को डंडों से पीटने के मामले में जीव सहयोग फाउंडेशन ने पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हुआ एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 8:14 PM IST

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में एक कब्रिस्तान के भीतर कुत्ते को डंडों से बेरहमी से पीटने का विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक पालतू कुत्ता गलती से भागकर कब्रिस्तान के अंदर घुस गया था. इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कब्रिस्तान का गेट बंद कर लिया और बेजुबान जानवर पर डंडों से हमला कर दिया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने 'जीव सहयोग फाउंडेशन' की तहरीर पर 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

जानकारी देते जीव सहयोग फाउंडेशन के संस्थापक पीयूष पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat)

बच्चे की गुहार का भी नहीं हुआ असर: संस्था के संस्थापक पीयूष पांडेय ने बताया कि जलाल नगर निवासी 12 वर्षीय करन अपने पालतू कुत्ते 'कालू' को बाहर ले जा रहा था तभी वह रस्सी छुड़ाकर कब्रिस्तान में घुस गया. करन उसे पकड़ने पीछे दौड़ा लेकिन अंदर मौजूद लोगों ने गेट बंद कर लिया और उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया. मासूम बच्चा अपनी छत से हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा कि "अंकल अगली बार रस्सी नहीं छूटेगी, इसे छोड़ दो", लेकिन आरोपियों को तरस नहीं आया. करन ने जब मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो आरोपियों ने उसे भी पीटने की धमकी दी.

बोरी में बंद कर बेरहमी से पीटा: वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता बचने के लिए एक चारपाई के नीचे छिप गया था, लेकिन आरोपियों ने उसे वहां से खींचकर पीटा. थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आरोपी कुत्ते के शव को एक बोरी में भरकर कहीं अज्ञात स्थान पर फेंक आए. पीयूष पांडेय को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क कर FIR दर्ज कराई. पुलिस ने वीडियो और तहरीर को आधार बनाकर आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है.

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR: सदर बाजार पुलिस ने इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि वीडियो के जरिए आरोपियों के चेहरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जीव प्रेमियों ने इस घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है. पुलिस टीम कब्रिस्तान के आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके.

