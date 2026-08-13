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BHU में नर्सिंग ऑफिसर के बेटे पर कुत्ते ने किया हमला, सिर और चेहरे पर 50 टांके लगे, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

ट्रॉमा सेंटर में चल रहा बच्चे का इलाज. ( Photo Credit; family members provided it )

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में गुरुवार को एक पालतू कुत्ते के हमले में 11 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों ने किसी तरह बच्चे को बचाया और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे 50 टांके लगाए हैं.

घायल बच्चे के पिता प्रेमाराम चौधरी आईएमएस-बीएचयू में वरिष्ठ नर्सिंग स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने घटना की लिखित सूचना बीएचयू प्रशासन को भी दी है. परिवार बीएचयू स्थित जोधपुर कॉलोनी में रहता है. उन्होंने बताया, कुत्ता हिंदी विभाग की प्रोफेसर सरधा सिंह का है. घटना के दौरान वह मौके पर मौजूद थीं.

बीएचयू के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर प्रेमाराम चौधरी ने बताया, गुरुवार सुबह करीब 7:00 बजे दोनों बेटों को लेकर परिसर में ही मॉर्निंग वॉक पर निकला था. बड़ा बेटा करीब 200 मीटर आगे निकल गया था, जबकि छोटा बेटा साथ चल रहा था.

प्रेमाराम चौधरी ने कहा, कुछ दूर चलने के बाद छोटे बेटे को घर जाने के लिए कहा. घर 400-500 मीटर की दूर पर था. छोटा बेटा घर की ओर जाने लगा और मैं बड़े बेटे को लेने के लिए आगे चला गया.

छोटा बेटा कुछ ही दूर गया, तभी कुत्ते ने अटैक कर दिया. मैंने कुत्ते को बेटे पर हमला करते नहीं देखा. बड़े बेटे को लेकर घर पहुंचा तो पता चला कि कुत्ते के काटने से छोटा बेटा बुरी तरह से घायल हुआ है. किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया.

प्रेमाराम चौधरी ने बताया, जानकारी मिलते ही ट्रामा सेंटर पहुंचा, जहां पर संजय मिले. संजय राय ने ही बेटे को ट्रामा सेंटर लाया था. संजय राय ने बताया, वह काशी विश्वनाथ के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी बच्चे को खून से लथपथ देखा.