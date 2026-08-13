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BHU में नर्सिंग ऑफिसर के बेटे पर कुत्ते ने किया हमला, सिर और चेहरे पर 50 टांके लगे, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

नर्सिंग ऑफिसर ने हिंदी विभाग की प्रोफेसर के खिलाफ बीएचयू प्रशासन को शिकायत दी है. बताया कि प्रोफेसर के कुत्ते ने हमला किया है.

ट्रॉमा सेंटर में चल रहा बच्चे का इलाज.
ट्रॉमा सेंटर में चल रहा बच्चे का इलाज. (Photo Credit; family members provided it)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 9:03 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 9:53 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में गुरुवार को एक पालतू कुत्ते के हमले में 11 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों ने किसी तरह बच्चे को बचाया और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे 50 टांके लगाए हैं.

घायल बच्चे के पिता प्रेमाराम चौधरी आईएमएस-बीएचयू में वरिष्ठ नर्सिंग स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने घटना की लिखित सूचना बीएचयू प्रशासन को भी दी है. परिवार बीएचयू स्थित जोधपुर कॉलोनी में रहता है. उन्होंने बताया, कुत्ता हिंदी विभाग की प्रोफेसर सरधा सिंह का है. घटना के दौरान वह मौके पर मौजूद थीं.

बीएचयू के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर प्रेमाराम चौधरी ने बताया, गुरुवार सुबह करीब 7:00 बजे दोनों बेटों को लेकर परिसर में ही मॉर्निंग वॉक पर निकला था. बड़ा बेटा करीब 200 मीटर आगे निकल गया था, जबकि छोटा बेटा साथ चल रहा था.

प्रेमाराम चौधरी ने कहा, कुछ दूर चलने के बाद छोटे बेटे को घर जाने के लिए कहा. घर 400-500 मीटर की दूर पर था. छोटा बेटा घर की ओर जाने लगा और मैं बड़े बेटे को लेने के लिए आगे चला गया.

छोटा बेटा कुछ ही दूर गया, तभी कुत्ते ने अटैक कर दिया. मैंने कुत्ते को बेटे पर हमला करते नहीं देखा. बड़े बेटे को लेकर घर पहुंचा तो पता चला कि कुत्ते के काटने से छोटा बेटा बुरी तरह से घायल हुआ है. किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया.

प्रेमाराम चौधरी ने बताया, जानकारी मिलते ही ट्रामा सेंटर पहुंचा, जहां पर संजय मिले. संजय राय ने ही बेटे को ट्रामा सेंटर लाया था. संजय राय ने बताया, वह काशी विश्वनाथ के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी बच्चे को खून से लथपथ देखा.

उन्होंने बताया, मेरे जानने वाले एक व्यक्ति इमरजेंसी में तैनात हैं, उनकी स्कूटी लेकर बच्चे को ट्रामा सेंटर लाया. इस दौरान कुत्ते ने उनपर भी अटैक किया. घटना के दौरान एक महिला वहीं खड़ी थी. कुत्ता बिना पट्टे के घूम रहा था.

प्रेमाराम चौधरी ने बताया, कुत्ते के हमले में बेटे के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है. 50 टांके लगे हैं. प्रेमाराम चौधरी ने आरोप लगाया है की घटना के समय हिंदी विभाग से जुड़ी एक प्रोफेसर वहां अपने कुत्ते के साथ मौजूद थीं. उनका कुत्ता बिना पट्टे के था, उसने ही मेरे बेटे पर हमला किया है. उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करवाने की भी बात कही है.

BHU जनसंपर्क कार्यालय की ओर से कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने इस घटना का संज्ञान लिया है. मुख्य आरक्षाधिकारी कार्यालय द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है. परिसर में जानवरों से संबंधित विषयों के बारे में संपदा कार्यालय के साथ मिलकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

विश्वविद्यालय परिसर में निवास करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. परिसरवासियों को सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा हरसंभव आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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Last Updated : August 13, 2026 at 9:53 PM IST

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