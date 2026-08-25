आगरा में बुजुर्ग महिला पर कुत्ते का हमला; माथे और आंख के नीचे गहरा घाव, बेटे ने थाने में दी तहरीर
थाना प्रभारी वीरेश पाल गिरी ने बताया कि कुत्ते ने बुजुर्ग महिला को काटकर घायल किया है. जिसकी शिकायत मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 4:47 PM IST
आगरा : जिले के पिनाहट में मंगलवार सुबह कुत्ते ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया. कुत्ते ने बुजुर्ग महिला को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया. चीख पुकार सुनकर लोग मदद के लिए दौड़े. ग्रामीणों ने किसी तरह कुत्ते को हटाया. बुजर्ग महिला के माथे और आंख के नीचे गहरा घाव होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग महिला को आगरा रेफर कर दिया गया. इस मामले में घायल महिला के बेटे ने थाने में तहरीर दी है.
घायल महिला के बेटा सत्य प्रकाश का आरोप है कि पालतू कुत्ते के हमले में मां के चेहरे और माथे पर गंभीर चोटें आईं हैं. उन्हें तत्काल सीएचसी पिनाहट ले जाया गया. उनकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया है.
परिजनों के मुताबिक, हादसा मंगलवार सुबह आठ बजे का है. पिनाहट कस्बा निवासी भगवान देवी (60) मंगलवार सुबह 8 बजे घर के पास जा रहीं थीं, तभी कुत्ते ने अचानक उन पर हमला कर दिया. महिला ने कुत्ते को हटाने का प्रयास किया. महिला ने कुत्ते से खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की. महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी घरों से बाहर निकल आए. आस-पास के लोग दौड़े और बड़ी मुश्किल से महिला को कुत्ते से छुड़ाया.
बुजुर्ग महिला के बेटे ने पिनाहट थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि यह पालतू कुत्ता पहले भी गांव में कई लोगों पर हमला कर घायल कर चुका है, जिससे लोग डरे हुए हैं. जिसके बाद उन्होंने पुलिस से जांच करके कार्रवाई करने की मांग की है.
पिनाहट थाना प्रभारी वीरेश पाल गिरी ने बताया कि कुत्ते ने बुजुर्ग महिला को काटकर घायल किया है. जिसकी शिकायत मिली है. बुजुर्ग महिला को काटने वाला कुत्ता पालतू है या आवारा, जांच करके इस बारे में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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