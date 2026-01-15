ETV Bharat / state

बालोद के सियादेवी में पागल कुत्ते का आतंक, 4 साल के मासूम समेत 10 ग्रामीणों को काटा, अस्पताल में वैक्सीन नहीं !

बालोद कुत्ते का हमला ( ETV Bharat Chhattisgarh )