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अलवर में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे पर पालतू श्वान का हमला, चेहरे पर आए 7 टांके

प्रतिकात्मक तस्वीर ( FILE PHOTO )

अलवर : जिले में लगातार श्वानों का आतंक बढ़ रहा है, जिसके चलते श्वान बच्चे, बूढ़े ,बुजुर्ग सभी पर किसी भी समय हमला कर घायल कर देते हैं. शनिवार को अलवर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र से ऐसा ही एक मामला सामने आया. जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक मकान के बाहर खेल रहे एक बच्चे पर पालतू श्वान ने अचानक हमला कर दिया. इस घटना में बच्चे की नाक पर गंभीर चोट लगी. मां ने बच्चे को बचाया और उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां घायल बच्चे का इलाज किया जा रहा है. 5 वर्षीय ऋतिक के परिजन टुन्नू ने बताया कि वह बिहार के निवासी हैं. काम की तलाश में वह अलवर आए हुए हैं. औद्योगिक क्षेत्र के एक प्लांट में वह काम करते हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार को घटना के दौरान वह घर के बाहर एक साथ बैठे हुए थे. पास ही में उनका बेटा ऋतिक खेल रहा था. परिजनों ने बताया कि यहां एक पालतू श्वान घूम रहा था, जिसने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया और मुंह को नोच लिया. इसे भी पढ़ें: ​कोटा में 'डॉग टेरर': नेहरू गार्डन के पास सुबह की सैर पर निकले लोगों पर आवारा श्वान का हमला, 6 घायल