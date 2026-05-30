अलवर में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे पर पालतू श्वान का हमला, चेहरे पर आए 7 टांके
औद्योगिक क्षेत्र में प्लांट के पास खेल रहे बच्चे पर पालतू श्वान ने हमला कर दिया. मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
Published : May 30, 2026 at 2:44 PM IST
अलवर : जिले में लगातार श्वानों का आतंक बढ़ रहा है, जिसके चलते श्वान बच्चे, बूढ़े ,बुजुर्ग सभी पर किसी भी समय हमला कर घायल कर देते हैं. शनिवार को अलवर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र से ऐसा ही एक मामला सामने आया. जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक मकान के बाहर खेल रहे एक बच्चे पर पालतू श्वान ने अचानक हमला कर दिया. इस घटना में बच्चे की नाक पर गंभीर चोट लगी. मां ने बच्चे को बचाया और उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां घायल बच्चे का इलाज किया जा रहा है.
5 वर्षीय ऋतिक के परिजन टुन्नू ने बताया कि वह बिहार के निवासी हैं. काम की तलाश में वह अलवर आए हुए हैं. औद्योगिक क्षेत्र के एक प्लांट में वह काम करते हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार को घटना के दौरान वह घर के बाहर एक साथ बैठे हुए थे. पास ही में उनका बेटा ऋतिक खेल रहा था. परिजनों ने बताया कि यहां एक पालतू श्वान घूम रहा था, जिसने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया और मुंह को नोच लिया.
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परिजनों ने बताया कि श्वान के हमले से बच्चे की चीख पुकार निकली, जिसे सुनकर पीड़ित की मां मौके पर पहुंची और श्वान को भगाया. उन्होंने बताया कि घटना में बच्चा लहूलुहान हो चुका था, जिसे उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. उन्होंने बताया कि चिकित्सक ने उपचार कर बच्चे के चेहरे पर 7 टांके लगाए हैं.
नाक व मुंह पर गहरे घाव आए : परिजन टुन्नू ने बताया कि इस घटना में पीड़ित बच्चे के मुंह- नाक सहित कई जगहों पर गंभीर चोट लगी है. वहीं चेहरे पर घाव भी आए है. उन्होंने बताया कि फिलहाल जिला अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी है. अलवर जिले में पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां लावारिस श्वानों के हमने में कई बच्चे व बुजुर्ग गंभीर घायल हो चुके है.
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