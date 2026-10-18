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मंत्र जाप से शांत होता है दिल और दिमाग, भारत के शोध से दुनिया हैरान! जानिए कैसे?

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कानपुर: क्या धर्म और विज्ञान कभी एक रास्ते पर आ सकते हैं? क्या सदियों पुराना कोई महामंत्र, आज के दौर के सबसे बड़े मानसिक तनाव का इलाज बन सकता है? जवाब है, हां! और यह साबित किया है देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT कानपुर ने.

मंत्र जाप से शांत होता है दिल और दिमाग, जानिए कैसे? (Video Credit: ETV Bharat) विज्ञान बनाम महामंत्र!: अक्सर माना जाता है कि आईआईटी में पढ़ने वाले छात्र सिर्फ कोडिंग, गैजेट्स और मॉडर्न साइंस में यकीन रखते हैं लेकिन जब इन्हीं होनहार छात्रों पर पढ़ाई और करियर का भारी दबाव बढ़ा, उनका दिल और दिमाग अशांत रहने लगा, तो आईआईटी के उप निदेशक प्रोफेसर बृजभूषण ने एक ऐसा अनूठा वैज्ञानिक प्रयोग किया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.