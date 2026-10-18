मंत्र जाप से शांत होता है दिल और दिमाग, भारत के शोध से दुनिया हैरान! जानिए कैसे?
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता समीर दीक्षित की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 4:09 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 4:14 PM IST
कानपुर: क्या धर्म और विज्ञान कभी एक रास्ते पर आ सकते हैं? क्या सदियों पुराना कोई महामंत्र, आज के दौर के सबसे बड़े मानसिक तनाव का इलाज बन सकता है? जवाब है, हां! और यह साबित किया है देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT कानपुर ने.
विज्ञान बनाम महामंत्र!: अक्सर माना जाता है कि आईआईटी में पढ़ने वाले छात्र सिर्फ कोडिंग, गैजेट्स और मॉडर्न साइंस में यकीन रखते हैं लेकिन जब इन्हीं होनहार छात्रों पर पढ़ाई और करियर का भारी दबाव बढ़ा, उनका दिल और दिमाग अशांत रहने लगा, तो आईआईटी के उप निदेशक प्रोफेसर बृजभूषण ने एक ऐसा अनूठा वैज्ञानिक प्रयोग किया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.
IIT कानपुर का अनोखा टेस्ट: संस्थान के ही ऐसे 28 छात्र-छात्राओं को चुना गया, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई मंत्र नहीं पढ़ा था. उनसे लगातार 8 हफ्तों तक 'हरे कृष्णा, हरे रामा' महामंत्र का जाप कराया गया. ये प्रयोग सिर्फ आस्था पर नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर था. जाप से पहले और बाद में छात्रों के बकायदा ईईजी (EEG) और हार्ट रेट वैरिएबिलिटी (HRV) टेस्ट किए गए.
दिल-दिमाग पूरी तरह शांत!: सनातन परंपरा में जिसे हम 'साधना' और 'मंत्रों की शक्ति' कहते आए हैं, आज आधुनिक विज्ञान ने उस पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है. IIT कानपुर के एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक शोध के नतीजे सामने आए हैं, और ये नतीजे इतने चौंकाने वाले हैं कि डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान हैं. आईआईटी के उप निदेशक प्रोफेसर बृजभूषण के नेतृत्व में हुआ यह शोध अब पूरा हो चुका है. परिणाम ऐसे हैं कि आठ हफ्तों पहले और आठ हफ्तों के बाद की रिपोर्ट में जमीन-आसमान का अंतर देखा गया है.
IIT का मंत्र 'करिश्मा'!: प्रयोग बेहद कड़ा था. देश के सबसे तेज दिमाग वाले 28 ऐसे छात्र-छात्राओं को इस रिसर्च में शामिल किया गया, जिन्होंने जीवन में कभी कोई मंत्र नहीं पढ़ा था लेकिन जब इन छात्रों ने लगातार 8 हफ्तों तक एक निश्चित समय पर महामंत्र का जाप किया, तो उनके शरीर के भीतर एक अभूतपूर्व बदलाव शुरू हुआ.
मंत्र जाप से बदला दिमाग!: जब दोबारा आधुनिक मशीनों से उनके ईईजी (EEG) और हार्ट रेट टेस्ट किए गए, तो मेडिकल साइंस के आंकड़े गवाही दे रहे थे कि छात्रों का दिल और दिमाग पूरी तरह शांत और संतुलित हो चुका था. सदियों से हमारे समाज में योग, ध्यान और साधना की जो परंपरा थी, उसे आईआईटी ने आज लैब में साबित कर दिखाया है.
आईआईटी कानपुर का यह शोध साफ बताता है कि हमारी सनातन परंपराएं सिर्फ आस्था का विषय नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे एक गहरा और सटीक विज्ञान छिपा हुआ है. आज के इस दौर में जब हर दूसरा युवा पढ़ाई, करियर और भविष्य की चिंताओं के कारण भारी मानसिक तनाव से गुजर रहा है, ऐसे में 'हरे कृष्णा, हरे रामा' महामंत्र का यह प्रयोग एक बेहद आसान और मुफ्त का थेरेपी टूल साबित हो सकता है.अगर देश के सबसे तेज दिमाग वाले आईआईटी के छात्र अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ वक्त निकालकर मंत्र विज्ञान के जरिए अपने दिल और दिमाग को शांत कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से यह रास्ता हम सबके लिए भी खुला है.
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