निजी वाहन से टकराई तस्करों की स्कॉर्पियो, टायर निकला तो भागे आरोपी, 50 लाख का डोडा चूरा पकड़ा
गाड़ी की तलाशी के दौरान इसमें दो नंबर प्लेट भी मिली. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
Published : March 24, 2026 at 7:19 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की कपासन थाना पुलिस ने मादक मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है. एक स्कॉर्पियो कार से 380 किलो डोडा चूरा जब्त किया है. पकड़ा गया मादक पदार्थ करीब 50 लाख रुपए मूल्य का बताया जा रहा है. तलाशी में स्कॉर्पियो से दो नम्बर प्लेट भी मिली. चालक ने गाड़ी को तेज भगाया और पुलिस की नाकाबंदी तोड़ दी. हालांकि आगे जाकर एक निजी वाहन से स्कॉर्पियो टकरा गई. इससे स्कॉर्पियो का टायर निकल गया और चालक डोडा चूरा भरी स्कॉर्पियो छोड़ कर फरार हो गए. इस संबंध में पुलिस ने कपासन थाने पर मंगलवार को अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी.
चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि कपासन थाना इंचार्ज प्रशिक्षु आरपीएस मनीष शर्मा के नेतृत्व में रामथली से शनिमहाराज आने वाले रोड पर नाकाबंदी की गई थी. इसी दौरान एक स्कॉर्पियो नाकाबंदी तोड़कर निकली. इसने आगे खड़े प्राइवेट वाहन को टक्कर मार दी. इससे स्कॉर्पियो का साइड का टायर टूट कर अलग निकल गया. इसके साथ ही स्कॉर्पियो चालक और उसका साथी वाहन को रोड के साइड में खड़ा कर खेतों में फरार हो गए. पुलिस ने इनका पीछा किया, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण आरोपियों का सुराग नहीं लगा.
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बाद में पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली, तो इसमें पीछे की ओर 22 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 380.870 किलोग्राम अधकुचला डोडा चूरा मिला. साथ ही दो नम्बर प्लेट भी मिली. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर डोडा चूरा से भरी स्कॉर्पियो तथा दोनों नंबर प्लेट जब्त कर ली. मामले में फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई.