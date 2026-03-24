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निजी वाहन से टकराई तस्करों की स्कॉर्पियो, टायर निकला तो भागे आरोपी, 50 लाख का डोडा चूरा पकड़ा

चित्तौड़गढ़: जिले की कपासन थाना पुलिस ने मादक मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है. एक स्कॉर्पियो कार से 380 किलो डोडा चूरा जब्त किया है. पकड़ा गया मादक पदार्थ करीब 50 लाख रुपए मूल्य का बताया जा रहा है. तलाशी में स्कॉर्पियो से दो नम्बर प्लेट भी मिली. चालक ने गाड़ी को तेज भगाया और पुलिस की नाकाबंदी तोड़ दी. हालांकि आगे जाकर एक निजी वाहन से स्कॉर्पियो टकरा गई. इससे स्कॉर्पियो का टायर निकल गया और चालक डोडा चूरा भरी स्कॉर्पियो छोड़ कर फरार हो गए. इस संबंध में पुलिस ने कपासन थाने पर मंगलवार को अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी.

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि कपासन थाना इंचार्ज प्रशिक्षु आरपीएस मनीष शर्मा के नेतृत्व में रामथली से शनिमहाराज आने वाले रोड पर नाकाबंदी की गई थी. इसी दौरान एक स्कॉर्पियो नाकाबंदी तोड़कर निकली. इसने आगे खड़े प्राइवेट वाहन को टक्कर मार दी. इससे स्कॉर्पियो का साइड का टायर टूट कर अलग निकल गया. इसके साथ ही स्कॉर्पियो चालक और उसका साथी वाहन को रोड के साइड में खड़ा कर खेतों में फरार हो गए. पुलिस ने इनका पीछा किया, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण आरोपियों का सुराग नहीं लगा.