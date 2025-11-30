11 करोड़ के डोडा चूरा सहित अन्य मादक पदार्थों को किया नष्ट, 50 मामलों में किया था जब्त
चित्तौड़गढ़ के 16 पुलिस थानों की ओर से 50 प्रकरणों में जब्त डोडा चूरा, गांजा व अन्य मादक पदार्थ को नष्ट किया गया.
Published : November 30, 2025 at 4:56 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के 16 पुलिस थानों में तस्करों से जब्त किया अवैध डोडा चूरा, गांजा व एमडीएमए को न्यायालय से भौतिक सत्यापन व निर्णय के बाद जिला औषधि व्ययन समिति ने नष्ट किया. मादक पदार्थ को चन्देरिया स्थित बिड़ला सीमेंट वर्क्स की कीलन में जला कर नष्ट किया गया. पुलिस ने इस दौरान 23 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा, गांजा व एमडीएमए को नष्ट किया. नष्ट किए डोडा चूरा का मूल्य ही 11 करोड़ से अधिक है.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले के पुलिस थानों के मालखाना एनडीपीएस एक्ट में जब्त किए मादक पदार्थों व वाहनों की वजह से लबालब भरे पड़े हुए हैं. इससे लगातार चल रही कार्यवाही में पकड़े जा रहे मादक पदार्थ को रखने की समस्या आ रही थी. जब्त किए मादक पदार्थ के निस्तारण और थाने को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कार्य प्रणाली शाखा ने संबंधित थानाधिकारियों से माल के निस्तारण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर, रिकॉर्ड तैयार किया. संबंधित मादक पदार्थ के वजन व नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए सम्पूर्ण कार्यवाही के समय फोटोग्राफी व विडियोग्राफी करवाई गई.
9 प्रकरण में जब्त 31 किलो गांजा भी नष्ट: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़, सदर चित्तौड़गढ़, कोतवाली निम्बाहेड़ा, सदर निम्बाहेड़ा, डूंगला, मंगलवाड़, साडास, बड़ीसादड़ी, रावतभाटा, बेगूं, भदेसर, बिजयपुर, बस्सी, निकुम्भ, कपासन व पारसोली सहित कुल 16 पुलिस थानों में दर्ज कुल 50 प्रकरणों का निस्तारण हुआ. इसमें से 39 प्रकरणों में अवैध मादक पदार्थ 22 क्विंटल 84 किग्रा 762 ग्राम डोडा चूरा, 09 प्रकरणों में 31 किलो गांजा, एक प्रकरण में 2 किलो 820 ग्राम अफीम कम मार्फिन व एक प्रकरण में 84 ग्राम एमडीएमए को जिला पुलिस द्वारा कार्यवाही के दौरान तस्करों के कब्जे से जब्त किया गया था. जब्त अवैध मादक पदार्थ को जिला औषधि व्ययन समिति ने सीमेंट प्लांट की कीलन में जला कर नष्ट किया.