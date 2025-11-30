ETV Bharat / state

11 करोड़ के डोडा चूरा सहित अन्य मादक पदार्थों को किया नष्ट, 50 मामलों में किया था जब्त

चित्तौड़गढ़: जिले के 16 पुलिस थानों में तस्करों से जब्त किया अवैध डोडा चूरा, गांजा व एमडीएमए को न्यायालय से भौतिक सत्यापन व निर्णय के बाद जिला औषधि व्ययन समिति ने नष्ट किया. मादक पदार्थ को चन्देरिया स्थित बिड़ला सीमेंट वर्क्स की कीलन में जला कर नष्ट किया गया. पुलिस ने इस दौरान 23 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा, गांजा व एमडीएमए को नष्ट किया. नष्ट किए डोडा चूरा का मूल्य ही 11 करोड़ से अधिक है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले के पुलिस थानों के मालखाना एनडीपीएस एक्ट में जब्त किए मादक पदार्थों व वाहनों की वजह से लबालब भरे पड़े हुए हैं. इससे लगातार चल रही कार्यवाही में पकड़े जा रहे मादक पदार्थ को रखने की समस्या आ रही थी. जब्त किए मादक पदार्थ के निस्तारण और थाने को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कार्य प्रणाली शाखा ने संबंधित थानाधिकारियों से माल के निस्तारण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर, रिकॉर्ड तैयार किया. संबंधित मादक पदार्थ के वजन व नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए सम्पूर्ण कार्यवाही के समय फोटोग्राफी व विडियोग्राफी करवाई गई.