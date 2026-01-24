ETV Bharat / state

बिहार के शहीद जवान के अंतिम संस्कार पर नम हुई सभी की आंखें, 8 साल के बेटे ने किया आखिरी सैल्यूट

जम्मू-कश्मीर के डोडा में शहीद हुए बिहार के जवान को भोजपुर के महुली घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. पढ़ें

BIHAR SOLDIER MARTYRED
डोडा हादसे में बिहार के जवान हरेराम कुंवर शहीद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 24, 2026 at 2:09 PM IST

4 Min Read
भोजपुर: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हुए हादसे में शहीद जवान हरेराम कुंवर (38 वर्ष) का भोजपुर जिले के महुली घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उनके बड़े बेटे प्रियांशु (11) ने उन्हें मुखाग्नि दी. तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को सेना ने अंतिम सलामी दी.

8 साल के बेटे ने किया आखिरी सैल्यूट: अंतिम संस्कार से पहले शहीद के पार्थिव शरीर पर उनके परिजनों ने पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी. शहीद के पिता ने बेटे को नमन किया. वहीं 8 साल के छोटे बेटे आदर्श ने सैल्यूट कर पिता को विदाई दी. महुली घाट पर शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े.

BIHAR SOLDIER MARTYRED
गांव में शोक (ETV Bharat)

भोजपुर के लाल शहीद: शहीद जवान के बड़े भाई जयप्रकाश ने बताया कि "गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे उन्हें छोटे भाई की शहादत की सूचना मिली. यह खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. वर्ष 2009 में हरेराम कुंवर की बहाली दानापुर स्थित बिहार रेजीमेंट में हुई थी."

हादसे के कुछ घंटे पहले मां से फोन पर हुई थी बात: वे देश सेवा को अपना सर्वोच्च धर्म मानते थे और लंबे समय से सीमावर्ती इलाकों में तैनात थे. हादसे से कुछ घंटे पहले ही गुरुवार सुबह शहीद जवान की अपनी मां शांति देवी से फोन पर बातचीत हुई थी. मां-बेटे के बीच हुई यह बातचीत अब परिवार के लिए अंतिम स्मृति बन गई है.

पति की शहादत सुनकर पत्नी बेसुध: शहादत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, नथमलपुर में कोहराम मच गया. हर घर में मातम छा गया और गांव की गलियां सन्नाटे में डूब गईं. शहीद की पत्नी खुशबू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. वे बार-बार बेहोश हो जा रही हैं. उनके दो छोटे बेटे पीयूष और प्रियांशु के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया.

दादा पर टूटा दुखों का पहाड़: परिजन और ग्रामीण उन्हें ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शोक की इस घड़ी में शब्द भी कम पड़ रहे हैं. शहीद के पिता गांव नथमलपुर में ही रहते हैं, जबकि उनके दादा रामगिता कुंवर अभी जीवित हैं. पोते की शहादत की खबर से वृद्ध दादा गहरे सदमे में हैं.

हर आंख नम: गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर आंख नम है. लोग शहीद के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और भारत माता के वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. ग्रामीणों ने कहा कि हरेराम कुंवर की शहादत ने नथमलपुर ही नहीं, पूरे भोजपुर जिले को गर्व के साथ गहरे दुख में डुबो दिया है.

विजय सिन्हा का पोस्ट: वहीं बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने शहीद की शहादत को नमन करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जम्मू–कश्मीर के डोडा जिले में खन्नी टॉप के निकट हुए दर्दनाक हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड अंतर्गत नथमलपुर गांव के वीर सपूत जवान हरेराम कुंवर जी के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है.

"मातृभूमि की रक्षा में समर्पित उनका त्याग और बलिदान राष्ट्र सदैव श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्मरण करेग. देश को ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें.वीर शहीद को शत्-शत् नमन."- विजय सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार

जम्मू कश्मीर में खाई में गिरी थी गाड़ी: 22 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गयी था. इस दुर्घटना में कुल 10 जवान शहीद हुए थे, जबकि 11 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए थे. सभी जवान ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनाती के लिए जा रहे थे, तभी बड़ा हादसा हुआ.

