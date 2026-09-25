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Special: डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही बनेंगे झारखंड में वोटर, SIR में दूसरे राज्यों में भेजे गए कागजातों की हो रही जांच

झारखंड में SIR के दौरान दूसरे राज्यों में भेजे गए कागजातों की जांच हो रही है. रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

SIR in Jharkhand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 1:09 PM IST

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रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. इसके तहत 30 सितंबर तक राज्य में वोटर होने के दावे और आपत्तियां स्वीकार की जा रही हैं. झारखंड की वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए बड़ी संख्या में दावेदारी हो रही है. इसमें स्थानीय निवासियों के साथ-साथ देश के दूसरे राज्यों के नागरिक भी शामिल हैं. ये लोग चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज जमा कर रहे हैं.

कई दस्तावेज फर्जी पाए गए

खास बात यह है कि नाम शामिल कराने के लिए जमा हो रहे दस्तावेजों में कई फर्जी पाए गए हैं. विभिन्न जिलों से ऐसी शिकायतें मिलने के बाद चुनाव आयोग दूसरे राज्यों के दस्तावेजों के सत्यापन पर खास नजर रख रहा है. इलाहाबाद स्थित प्रयाग महिला विद्यापीठ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अवैध पाए गए हैं क्योंकि उनकी मान्यता नहीं है. इसके बाद झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने संबंधित राज्यों के सीईओ और संस्थानों से दस्तावेज सत्यापन के दौरान गंभीर कदम उठाने का आग्रह किया है.

CEO का बयान (ETV Bharat)

चुनाव आयोग का दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रावधान

इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) की ओर से जिन मामलों में नोटिस जारी हुए हैं, उनमें पात्रता साबित करने के लिए निश्चित दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं. इसमें पिछले SIR में मौजूदगी भी शामिल है. ऐसे सभी अतिरिक्त दस्तावेज ERO की जांच के लिए BLO ऐप के जरिए अपलोड किए जाएंगे.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ऐसे सभी दस्तावेजों को ECINET पर प्राप्त होने के दिन से पांच दिनों के भीतर वेरिफाई कर लेना है. अगर कोई दस्तावेज एक राज्य के किसी विभाग से जारी हुआ है लेकिन जिला अलग है, तो DEO उसे ECINET के माध्यम से संबंधित DEO को भेजेंगे, जो इसे वेरिफाई करेंगे.

SIR IN JHARKHAND
SIR के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और दस्तावेज (ETV Bharat)

जिन मामलों में जमा दस्तावेज किसी अन्य राज्य से जारी हैं, वहां DEO उन्हें अपने प्रदेश के CEO को भेजेंगे. CEO संबंधित राज्य के समकक्षों को भेजकर तत्काल सत्यापन का आग्रह करेंगे.

किनके लिए दस्तावेज अनिवार्य

उन लोगों के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनका नाम पिछले SIR में शामिल नहीं था. ऐसे मामलों में वेरिफिकेशन और सुनवाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं.

जिन लोगों का पता बदला है, जिनके नाम वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा बार हैं या जिनके बैकग्राउंड/दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं, उन्हें पहचान पत्रों और नागरिकता दस्तावेजों के साथ हाजिर होना है.

नागरिकों द्वारा जमा सरकारी दस्तावेजों की जांच

SIR IN JHARKHAND
जांच के दायरे में दस्तावेज (ETV Bharat)

बिहार सहित अन्य राज्यों को भेजे गए हजारों दस्तावेज

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान झारखंड में वोटर बनने के लिए नागरिकों ने बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को आधार बनाकर आवेदन किया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के निर्देश पर अब तक प्राप्त हजारों दस्तावेजों की वैधता संबंधित राज्यों के CEO के माध्यम से जांच कराई जा रही है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार के अनुसार प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रमाण पत्र अवैध पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई दस्तावेज अवैध या फर्जी पाया गया तो कार्रवाई होगी. जिला और राज्य के अंदर के दस्तावेजों की जांच जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्तर पर हो रही है, जबकि दूसरे राज्यों के दस्तावेजों की जांच उस राज्य के CEO के माध्यम से कराई जा रही है. CBSE और ICSE बोर्ड के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित बोर्ड से कराई जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी न हो.

SIR in Jharkhand
SIR के दौरान मतदाता (ETV Bharat)

बिहार को मिला सबसे ज्यादा वेरिफिकेशन का जिम्मा

सत्यापन का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार में हो रहा है. दूसरे राज्यों को भेजे गए दस्तावेजों की संख्या करीब 20 हजार है, जिनमें सर्वाधिक बिहार को भेजे गए हैं. दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है. इसके अलावा झारखंड के पड़ोसी राज्य ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम जैसे राज्यों के CEO को भी दस्तावेज भेजे गए हैं.

SIR in Jharkhand
वोटरों की समस्या सुनते चुनाव आयोग के कर्मी (ETV Bharat)

दावा-आपत्ति का समय 30 सितंबर तक है, इसलिए आवेदनों और दस्तावेजों की संख्या बढ़ने की संभावना है. दूसरे राज्यों और संस्थानों से वेरिफिकेशन पूरा होते ही लंबित मामलों की संख्या घट रही है. फिर भी बिहार में सबसे ज्यादा दस्तावेज पेंडिंग हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 सितंबर तक बिहार में 1340 दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग थे. कुल मिलाकर करीब 3000 दस्तावेज अभी भी लंबित हैं.

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