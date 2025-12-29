ETV Bharat / state

नवजात का भी मिनटों में बनेगा आधार कार्ड, बस लेकर आइए ये कागज, चुटकियों में होगा काम

शिमला: आज के समय में आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है, जिसके बिना जीवन की रफ्तार रुक सी जाती है. खासकर बच्चों के मामले में, स्कूल एडमिशन से लेकर सरकारी सुविधाओं तक आधार की भूमिका सबसे अहम है. इसी जरूरत को समझते हुए शिमला डाकघर ने आधार काउंटर स्थापित किया है. यहां इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के सहयोग से बच्चों का आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया गया है कि अब बच्चा चाहे एक ही दिन का क्यों न हो, उसका आधार तुरंत बन सकता है.

इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और अभिभावकों की मदद करने में शिमला डाकघर के आधार काउंटर की कमान संभाल रहीं उर्मिला का विशेष योगदान है. उनकी देखरेख में प्रतिदिन दर्जनों परिवारों को बिना किसी परेशानी के यह सरकारी सुविधा मिल रही है.

शिमला डाकघर में आधार काउंटर संभाल रहीं उर्मिला बताती हैं कि कई बार माता-पिता इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि इतने छोटे बच्चे का आधार कैसे बनेगा. उर्मिला न केवल उनका आधार कार्ड बनाती हैं, बल्कि उन्हें इसके महत्व के बारे में भी जागरूक करती हैं.

उर्मिला का कहना है कि, "हमारा लक्ष्य है कि शिमला और आसपास के इलाकों से आने वाले किसी भी परिवार को कागजी कार्रवाई के चक्कर में न फंसना पड़े. हम सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा चाहे 1 दिन का हो या 5 साल का, उसका पंजीकरण कुछ ही मिनटों में हो जाए. ताकि माता-पिता को बार-बार चक्कर न लगाने पड़े."

1 दिन का बच्चा और 2 दस्तावेज, बस इतना ही काफी

अक्सर लोग सोचते हैं कि नवजात शिशु का आधार बनवाने के लिए बहुत सारे कागजों की जरूरत होगी. लेकिन उर्मिला ने स्पष्ट किया कि केवल दो प्रमुख दस्तावेजों के साथ आधार बनवाया जा सकता है. पहला अस्पताल या नगर निगम द्वारा जारी किया गया बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birthcertificate) और दूसरा माता-पिता के आधार कार्ड में से किसी एक का आधार लिंक करने के लिए जरूरी है.

इसमें सबसे बड़ी राहत यह है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली) नहीं लिया जाता. उनकी पहचान माता-पिता के आधार से जुड़ी होती है, जिससे प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है.

मिनटों में काम, कोई लंबी कतार नहीं

शिमला डाकघर में प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस रखा गया है.

बर्थ सर्टिफिकेट और आधार का सत्यापन: सबसे पहले आधार काउंटर पर मौजूद अधिकारी आपके द्वारा लाए गए बर्थ सर्टिफिकेट और माता-पिता के आधार की जांच (Verification) करते हैं.

