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Special: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की बदल रही पहचान, बन रहा आधार कार्ड खुल रहे खाते

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के पूर्व नक्सलियों की जिंदगी अब धीरे-धीरे सामान्य पटरी पर लौट रही है. कभी जंगल में पुलिस से बचते हुए रहने वाले ये लोग अब पहचान के दस्तावेजों से जुड़कर आम नागरिक की तरह जीवन जीने की तैयारी कर रहे हैं. आत्मसमर्पण के बाद उनका आधार कार्ड बनवाया जा रहा है और बैंक खातों की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें आर्थिक व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है.