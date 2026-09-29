Special: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की बदल रही पहचान, बन रहा आधार कार्ड खुल रहे खाते
झारखंड में सरेंडर कर चुके नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है. उनके दस्तावेज बनाए जा रहे हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 6:37 PM IST
रांची: झारखंड के पूर्व नक्सलियों की जिंदगी अब धीरे-धीरे सामान्य पटरी पर लौट रही है. कभी जंगल में पुलिस से बचते हुए रहने वाले ये लोग अब पहचान के दस्तावेजों से जुड़कर आम नागरिक की तरह जीवन जीने की तैयारी कर रहे हैं. आत्मसमर्पण के बाद उनका आधार कार्ड बनवाया जा रहा है और बैंक खातों की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें आर्थिक व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है.
सरकारी व्यवस्था से जोड़ना सबसे बड़ी चुनौती
आत्मसमर्पण के बाद सबसे बड़ी चुनौती पूर्व नक्सलियों को सरकारी व्यवस्था से जोड़ने की होती है. कई नक्सली कमांडर और कैडर वर्षों तक जंगल में रहने के कारण आधार कार्ड, बैंक खाता और दूसरे जरूरी दस्तावेज नहीं रखते थे. अब वही नक्सली झारखंड पुलिस की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर हथियार डाल चुके हैं.
आधार बना तो खुला सरकारी योजनाओं का रास्ता
आधार कार्ड बनने के बाद पूर्व नक्सलियों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ना और दूसरे दस्तावेज तैयार कराना आसान हो रहा है. पहचान स्थापित होने के बाद उनके बैंक खाते भी खोले जा रहे हैं. इससे आत्मसमर्पण करने वालों को मिलने वाली सहायता राशि और पुनर्वास सुविधाएं सीधे बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकेंगी.
जंगल की जिंदगी छोड़ सामान्य जीवन की ओर
झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में आत्मसमर्पण नीति पर व्यापक जोर दिया गया. इसी वजह से इस वर्ष 50 से ज्यादा नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए. उन्होंने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया. अब पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें सही ढंग से रिहैब किया जाए.
पुलिस का प्रयास है कि हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों को सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जाए. इसके तहत पहचान पत्र, बैंक खाता, रोजगार, आवास और अन्य सरकारी सुविधाओं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आत्मसमर्पण के बाद किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से मुख्यधारा में लाना तभी संभव है, जब उसे सामान्य नागरिक की तरह पहचान और आर्थिक सुरक्षा मिले. इसी वजह से आधार और बैंक खाता खुलवाने की प्रक्रिया को पुनर्वास अभियान का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है.
झारखंड पुलिस के आईजी नरेंद्र सिंह के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज और सरकारी व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया जितनी मजबूत होगी, उतना ही हथियार डाल चुके पूर्व नक्सलियों का भरोसा सरकार पर बढ़ेगा. इसी सोच के साथ झारखंड में आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास को सिर्फ सुरक्षा नीति नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्स्थापन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है.
ऑपरेशन नवजीवन के तहत बन रहे कागजात
झारखंड पुलिस और राज्य प्रशासन की संयुक्त पहल ‘ऑपरेशन नवजीवन’ के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों और उनके परिवारों को पहचान पत्र दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. नियम के अनुसार नक्सलियों के सरेंडर करते ही सबसे पहला काम उनका डेटाबेस तैयार करना और उन्हें आधार कार्ड से जोड़ना है. इसके बाद प्रशासन खुद आगे बढ़कर उनके राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और बैंक खाते खुलवा रहा है. इन दस्तावेजों के बनते ही वे सरकारी तौर पर देश के आम नागरिक बन रहे हैं.
सरेंडर पॉलिसी के तहत मिल रहे लाभ
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार, झारखंड सरकार की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति के तहत कई सुविधाएं दी जा रही हैं. अब तक झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से 124 नक्सली ओपन जेल में रह रहे हैं.
सरकार की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति के चौथे बिंदु में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके परिवारों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. इनमें बच्चों के लालन-पालन और शिक्षा की व्यवस्था, चार डिसमिल जमीन उपलब्ध कराना, बैंक ऋण से जुड़ी सहायता तथा पांच लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान शामिल है. इसके अलावा उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता के लिए अधिवक्ता की सुविधा भी दी जाती है.
आईजी अभियान ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है. उनका आधार कार्ड बनवाने और बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया भी जारी है. इन सभी कार्यों की निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई है. पुनर्वास से जुड़े करीब 70 से 75 प्रतिशत कार्य पूरे किए जा चुके हैं.
पुनर्वास नीति: सिर्फ सरेंडर नहीं, जिंदगी बदलने का पैकेज
झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति पूरे देश में एक मिसाल बनकर उभरी है. हथियार डालने वाले उग्रवादियों को केवल कानूनी राहत ही नहीं, बल्कि सम्मान से जीने के बड़े लाभ दिए जा रहे हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार की तरफ से पुनर्वास पैकेज की पहली किस्त तुरंत दी जा रही है. जिन नक्सलियों पर पहले से सरकारी इनाम घोषित था, वह इनामी राशि भी सीधे उनके नए खुले बैंक खातों में जमा की जा रही है.
हथियार से बैंक खाते तक का सफर
पूर्व नक्सलियों के लिए यह बदलाव सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं है. जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, वही हाथ अब बैंक खाते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगा रहे हैं. आधार बनने और बैंक खाता खुलने के बाद उनके लिए एक नई पहचान और नए जीवन की शुरुआत का रास्ता तैयार हो रहा है.
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