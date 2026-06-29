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जंगल की कहानी को फिल्म के रूप में पिरोने वाले फिल्म मेकर नल्ला मुथु सरिस्का पर तैयार करेंगे डॉक्यूमेंट्री

डॉक्यूमेंट्री में सरिस्का में बाघों के पुनर्स्थापना के बाद संरक्षण की कहानी, विस्थापन प्रक्रिया, टाइगर के व्यवहार में बदलाव से जुड़े पहलू शामिल किए जाएंगे

Sariska Tiger Reserve
सरिस्का में टाइगर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 2:22 PM IST

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अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्वास प्रक्रिया की सफलता की कहानी को दुनिया भर में फिल्म के माध्यम से बताया जाएगा. इस फिल्म से आज से 18 साल पहले रणथंभौर से लाए पहले बाघ से लेकर वर्तमान में सरिस्का में टाइगर की संख्या 56 तक पहुंचने की कहानी को दर्शाया जाएगा. सरिस्का को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रशासन डॉक्यूमेंट्री तैयार करवा रहा है. सरिस्का पर यह डॉक्यूमेंट्री मशहूर वाइल्डलाइफ फिल्म मेकर सुब्बैय्या नल्ला मुथु तैयार करेंगे. इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सरिस्का के जंगल, बाघ एवं प्राकृतिक खूबसूरती को दुनिया को दिखाया जाएगा. यह डॉक्यूमेंट्री आगामी 2 साल में तैयार होगी, इसे सरिस्का में बाघों के पुनर्वास के 20 साल पूरे होने पर प्रदर्शित किया जाएगा. सुब्बैय्या नल्ला मुथु पूर्व में भी सरिस्का टाइगर रिजर्व पर फिल्म तैयार कर चुके हैं.

मुथु ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि सरिस्का प्रदेश का अनोखा टाइगर रिजर्व है, जिसने देश में पहली बार हुए बाघों के पुनर्वास को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाकर इतिहास रचा. उन्होंने बताया कि वह पिछले 20 सालों से वाइल्डलाइफ से जुड़े हुए हैं. रणथंभौर से सरिस्का में पहली बार हुए टाइगर ट्रांसलोकेशन को भी उन्होंने देखा है. वाइल्डलाइफ फिल्म मेकर मुथु ने कहा कि अभी तक जिन टाइगर रिजर्व का उन्होंने भ्रमण किया है, उनमें सरिस्का सबसे अलग है. यहां की केस स्टडी अलग है. उन्होंने कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व बेस्ट उदाहरण है कि यदि जंगल में टाइगर नहीं होगा तो क्या होगा. उन्होंने कहा कि बाघों के सफाए के बाद सरिस्का में फिर से 56 टाइगर हुए हैं, इस ऐतिहासिक सफलता को विश्व में प्रदर्शित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी.

पढ़ें: कभी बाघ विहीन था सरिस्का, अब दूसरे टाइगर रिजर्व को आबाद करने को तैयार

कई टाइगर रिजर्व पर बना चुके फिल्म: वाइल्डलाइफ फिल्म मेकर सुब्बैय्या नल्ला मुथु ने बताया कि 20 साल के अपने वाइल्डलाइफ करियर में वे कई टाइगर रिजर्व पर फिल्मांकन कर चुके हैं. इनमें 5 फिल्म रणथंभौर टाइगर रिजर्व, 3 फिल्म तड़ोबा टाइगर रिजर्व, 1-1 फिल्म सरिस्का टाइगर रिजर्व व पन्ना टाइगर रिजर्व पर फिल्म बना चुके हैं. उन्होंने कहा कि फिल्मांकन के दौरान जंगल में बाघों का विचरण, पक्षियों की चहचहाट, जंगल की खूबसूरती व अन्य चीजों को बड़ी करीबी से देखते हैं और उन्हें कैमरे में कैद करते हैं.

दो साल में सरिस्का की हर गतिविधि को करेंगे कैप्चर: फिल्म मेकर नल्ला मुथु ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्वास के 20 साल पूरे होने पर यह डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की जाएगी. इसके लिए आगामी 2 साल में सरिस्का टाइगर रिजर्व की हर गतिविधियों को बारीकी से कैप्चर किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व पर तैयार की जाने वाली फिल्म में वनकर्मियों की समस्या को भी दर्शाया जाएगा. उन्होंने बताया इस डॉक्यूमेंट्री में सरिस्का में बाघों के पुनर्स्थापना के बाद बाघ संरक्षण की कहानी, कम्युनिटी से क्या सीखा, विस्थापन प्रक्रिया, टाइगर के व्यवहार में बदलाव, वन्यजीव व मानव संघर्ष से जुड़े पहलू, विभिन्न ऋतुओं में सरिस्का का जंगल एवं सरिस्का की खूबसूरती को दर्शाया जाएगा.

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बाघिन मछली फैमिली पर कर चुके फिल्मांकन: फिल्म मेकर नल्ला मुथु ने बताया कि वह रणथंभौर की मशहूर बाघिन मछली की फैमिली पर फिल्मांकन कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि कई फिल्मों को तैयार करने में 2-3 साल का समय लगा, लेकिन मछली फैमिली पर तैयार की गई फिल्म करीब 5 साल में पूरी हुई. नल्ला मुथु ने बताया कि सरिस्का में पहली बार बघानी क्षेत्र का फिल्मांकन किया. उन्होंने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व पर तैयार होने वाली फिल्म में सरिस्का प्रशासन, एनटीसीए, भारत सरकार व राजस्थान सरकार मदद करेगी.

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