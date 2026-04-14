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आगरा कॉलेज पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री; उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नारियल फोड़कर किया शुभारंभ

फिल्म निर्माता रंजीत सामा ने बताया कि मैं भी आगरा कॉलेज का पूर्व छात्र रहा हूं. डॉक्यूमेंट्री में काॅलेज के बारे में विभिन्न सूत्रों से तथ्यपूर्ण और सटीक जानकारी जुटाने का पूरा प्रयास किया गया है. सन 1823 में काॅलेज का निर्माण में 42501 रुपये 15 आना और पांच पैसे का खर्चा आया था. 1826 में यहां 117 विद्यार्थियों की संख्या थी जो 1828 में बढ़कर 210 पहुंची और आज यहां 18 हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये कॉलेज दो शताब्दी का इतिहास समेटे है. जिस पर आरए मूवीज डॉक्यूमेंट्री बना रही है. जिसमें आगरा कॉलेज की नींव रखने, उसके निर्माण पर आया खर्च, जमीन, शिक्षा प्राप्त करने वाले देश के जाने माने चेहरे, शैक्षिक व्यवस्था समेत सम्पूर्ण जानकारी होगी. आगरा काॅलेज ने भारत के बौद्धिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास को दिशा दी है. मैं खुद आगरा काॅलेज का छात्र रहा हूं.

आगरा : गौरवशाली इतिहास समेटे आगरा कॉलेज 203 साल पुराना कॉलेज है. 1823 में ब्रिटिश काल में महज 42501 रुपये, 15 आना और पांच पैसे में कॉलेज की नींव रखी गई थी. ऐसा तमाम यादें समेटे आगरा कॉलेज पर अब डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंगलवार को गणेश पूजन किया और श्रीफल फोड़कर क्लैप देकर डॉक्यूमेंट्री की शुरूआत की. डॉक्यूमेंट्री के लेखक व निर्देशक हेमंत वर्मा हैं. डॉक्यूमेंट्री की पटकथा संजय दुबे ने लिखी है.





आगरा काॅलेज के प्राचार्य सीके गौतम ने बताया कि कॉलेज में भूगोल, खगोल, ज्योतिष शास्त्र और गणित की शिक्षा के साथ प्रारम्भ हुआ था. मगर, आज आगरा काॅलेज में हर विषय की शिक्षा छात्र और छात्राओं को दी जा रही है.अंग्रेजों के हुकूमत काल में उत्तर भारत में शिक्षा की लौ जलाने वाले आगरा काॅलेज ने पीड़ितों को ऐसे दौर में कानून की ताकत दी. जब न्याय भी सत्ता की ताकत से बंधा हुआ था. लॉ फैकेल्टी 1850 में शुरू हुई थी. यहां से पहला ग्रेजुएट विद्यार्थी 1855 में हुआ.





आगरा काॅलेज के उप प्राचार्य पीबी झा ने बताया कि आगरा काॅलेज के विद्यार्थियों ने देश और विदेश में भारत को नई पहचान दी है. काॅलेज के प्रमुख प्राचार्यों में आज भी टीसी जॉन्स, केसी मेहता, एम रे, डब्ल्यू एंडरसन, एसएन दुबे, मुख्तियार सिंह के नाम आज भी याद किए जाते हैं. इसके अलावा आगरा के सांसद व केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने आगरा काॅलेज में अध्यापन कार्य किया है. पं. मोतीलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, भारतीय जनसंघ के संस्थापक-श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नन्दा, उप्र के पहले मुख्यमंत्री पं. गोविन्द बल्लभ पंत, पूर्व उप राष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा, पूर्व हाई कमिश्नर भगवान सिंह, प्रतिष्ठित वकील सर तेज बहादुर सप्रू, स्वतंत्रता सेनानी पं. केडी पालीवाल, भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजित डोभाल, साहित्यकार बनारसीदास चतुर्वेदी, पूर्व सांसद राज बब्बर, पूर्व सांसद स्व. भगवान शंकर रावत, यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत लंबी सूची है.









आगरा कॉलेज के प्राचार्य सीके गौतम ने बताया कि सन 1796 में ग्वालियर के राजा दौलतराम सिंधिया ने आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए बिहार के रहने वाले शिवभक्त व ग्वालियर राजघराने के कुलपुरोहित पं. गंगाधर शास्त्री को आगरा, चौमोहा और इगलास की तीन जागीरें दी थीं. सन 1813 में पंडित गंगाधर शास्त्री जी के निधन के बाद जमीन को लेकर वारिसों में विवाद हो गया. जिस पर मामला अलीगढ़ कलेक्टर के पास पहुंचा. जिसमें जमीन का एक चौथाई भाग पंडित जी के वारिसों व तीन चौथाई हिस्सा भाग आमजन की भलाई के लिए निश्चित किया. इसी क्रम में 1823 में यहां आगरा काॅलेज की स्थापना की गई. हाल ही में प्राचार्य निवास के पास अतिक्रमण की गई काॅलेज की 25 बीघा जगह को कब्जे से मुक्त भी कराया गया है.

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