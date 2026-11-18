1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होगा BPSC 71वीं मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन
71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख तय हो गई है. अभ्यर्थियों को तय समय में सत्यापन कराना होगा. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 18, 2026 at 8:54 PM IST
पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है. आयोग के अनुसार, मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 1 दिसंबर 2026 से 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा. अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा.
अभ्यर्थियों को अपने यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. इसके बाद 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के डैशबोर्ड पर उपलब्ध 'डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट' विकल्प पर क्लिक कर अपलोड किए गए दस्तावेजों का वाटरमार्क युक्त प्रमाण-पत्र डाउनलोड करना होगा. आयोग के अनुसार, वाटरमार्क युक्त प्रमाण-पत्र और दस्तावेज 28 नवंबर से 28 दिसंबर 2026 तक डाउनलोड किए जा सकेंगे. दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को इन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. दस्तावेज सत्यापन से संबंधित प्रपत्र-1 भी 28 नवंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.
3392 अभ्यर्थी हुए सफल, 1298 पदों पर भर्ती
बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का मुख्य परीक्षा परिणाम 6 नवंबर को जारी किया गया था. इस परीक्षा में कुल 11,125 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें 3,185 अभ्यर्थियों को 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता के विभिन्न पदों पर साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया, जबकि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष परीक्षा के 207 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए क्वालीफाई हुए. इस तरह दोनों परीक्षाओं को मिलाकर कुल 3,392 अभ्यर्थी अगले चरण में पहुंचे हैं. भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,298 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें 1,219 पद संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और 79 पद वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के हैं.
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत सबसे अधिक 502 पद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के हैं, जबकि 459 पद प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए निर्धारित हैं. इसके अलावा वरीय उप समाहर्ता के 100, राजस्व पदाधिकारी के 45, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के 27, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 22, गन्ना पदाधिकारी के 17, पुलिस उपाधीक्षक के 14, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 13 और श्रम अधीक्षक के 10 पद हैं.
बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें जानकारी
शेष पदों में अवर निबंधक एवं संयुक्त अवर निबंधक के 3, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के 2, सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण के 1, सहायक निदेशक बाल संरक्षण के 2 तथा सहायक निदेशक सहकारिता समितियों के 2 पद शामिल हैं. आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में दस्तावेज सत्यापन कराने की सलाह दी है. विस्तृत कार्यक्रम और आवश्यक दिशा-निर्देश बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं.
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