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1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होगा BPSC 71वीं मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन

बीपीएससी 71वीं मेन्स के सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन ( ETV Bharat )

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है. आयोग के अनुसार, मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 1 दिसंबर 2026 से 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा. अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा.

अभ्यर्थियों को अपने यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. इसके बाद 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के डैशबोर्ड पर उपलब्ध 'डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट' विकल्प पर क्लिक कर अपलोड किए गए दस्तावेजों का वाटरमार्क युक्त प्रमाण-पत्र डाउनलोड करना होगा. आयोग के अनुसार, वाटरमार्क युक्त प्रमाण-पत्र और दस्तावेज 28 नवंबर से 28 दिसंबर 2026 तक डाउनलोड किए जा सकेंगे. दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को इन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. दस्तावेज सत्यापन से संबंधित प्रपत्र-1 भी 28 नवंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.