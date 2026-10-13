जानिए बागवानों के खाते में कब आएगी MIS की पेमेंट? पैसे के लिए न कागज जमा करने का झंझट, न लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर
इस बार MIS के तहत सेब की खरीद का भुगतान सीधे बागवानों के बैंक अकाउंट में किया जाएगा. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 1:03 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 1:27 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानों को अब अपनी मेहनत की कमाई हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और कागजी औपचारिकताओं में उलझने से राहत मिलने जा रही है. डिजिटल व्यवस्था के जरिए सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत बेचे गए C ग्रेड सेब की पेमेंट प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. अब बागवानों को भुगतान के लिए न तो अलग से कागजात जमा करवाने की जरूरत होगी और न ही कार्यालयों के बाहर लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा.
MIS पोर्टल पर पंजीकृत बागवानों के बैंक खातों में भुगतान की राशि सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी. प्रदेश में MIS के तहत सेब खरीद की प्रक्रिया अभी 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी. इसके बाद हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (HPMC) सरकार के समक्ष भुगतान के लिए क्लेम प्रस्तुत करेगा. सरकार से बजट उपलब्ध होने के बाद बागवानों के खातों में सीधे राशि डालने की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में बागवानों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके खाते में MIS की पेमेंट आखिर कब तक पहुंचेगी.
31 अक्टूबर के बाद शुरू होगी भुगतान की प्रक्रिया
हिमाचल में हर साल MIS के तहत बागवानों से C ग्रेड सेब की खरीद की जाती है, ताकि बाजार में उचित दाम नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें राहत मिल सके. इस योजना के तहत खरीदे गए सेब की पेमेंट को लेकर इस बार डिजिटल व्यवस्था से बागवानों को सुविधा मिलेगी. 31 अक्टूबर तक खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद HPMC सरकार को भुगतान का क्लेम सौंपेगा. इसके बाद बजट जारी होने पर बागवानों के बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा.
MIS भुगतान में छोटे बागवानों को मिलेगी पहली प्राथमिकता
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत इस बार सेब की खरीद का भुगतान सीधे बागवानों के बैंक खातों में किया जाएगा. भुगतान प्रक्रिया में छोटे बागवानों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी. इसके तहत पहले उन बागवानों के खातों में पैसा डाला जाएगा, जिन्होंने MIS के तहत 30 बैग सेब बेचे हैं. इसके बाद 100 बैग तक सेब बेचने वाले बागवानों की बारी आएगी. वहीं, 100 बैग से अधिक सेब बेचने वाले बड़े बागवानों को भी चरणबद्ध तरीके से भुगतान जारी किया जाएगा.
इस व्यवस्था के तहत भुगतान की शुरुआत छोटे बागवानों से करने का उद्देश्य उन्हें पहले राहत पहुंचाना है. सेब की फसल बेचने के बाद बागवानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, बागीचों की देखभाल और आगामी फसल की तैयारियों के लिए पैसों की आवश्यकता रहती है. ऐसे में सीधे बैंक खातों में भुगतान होने से प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है.
बिना किसी झंझट बैंक अकाउंट में आएगा MIS का पैसा
एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक डीसी राणा का कहना है कि, "MIS के तहत सेब की खरीद खत्म होते ही क्लेम सरकार को भेजा जाएगा. जैसे ही बजट आएगा किसानों को खाते में ऑनलाइन पेमेंट डाली जाएगी. इस बार पेमेंट के लिए कोई कागज या रसीद नहीं ली जाएगी और न ही बागवानों को कार्यालय के बाहर लाइनों में खड़ा होने की जरूरत है."
MIS के तहत C ग्रेड सेब खरीद पर 6 साल में करोड़ों खर्च
हिमाचल में सेब सीजन के दौरान बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत हर साल करोड़ों रुपये का C ग्रेड सेब खरीदा जाता है. प्रदेश में सेब खरीद के पिछले छह वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो इस योजना के तहत सरकारी खरीद में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. वर्ष 2020-21 में जहां बागवानों से 32.19 करोड़ रुपये का C ग्रेड सेब खरीदा गया था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 117.92 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
इस तरह छह वर्षों के दौरान MIS के तहत सेब खरीद का आंकड़ा अलग-अलग वर्षों में काफी बदलता रहा है. वर्ष 2022-23 में 90.44 करोड़ रुपये की खरीद के बाद अगले दो वर्षों में सरकारी खरीद का आंकड़ा घटा, लेकिन वर्ष 2025-26 में इसमें फिर बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं, चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 9 अक्टूबर तक बागवानों से 15.84 करोड़ रुपये का सेब खरीदा जा चुका है, ऐसे में पिछले वर्षों के आंकड़े प्रदेश में MIS के तहत C ग्रेड सेब की सरकारी खरीद के बदलते रुझान को दर्शाते हैं.
6 वर्षों में MIS के तहत सेब खरीद के आंकड़े
|वर्ष
|C ग्रेड सेब की खरीद
|2020-21
|32.19 करोड़ रुपये
|2021-22
|69.59 करोड़ रुपये
|2022-23
|90.44 करोड़ रुपये
|2023-24
|63.59 करोड़ रुपये
|2024-25
|45.12 करोड़ रुपये
|2025-26
|117.92 करोड़ रुपये
|2026-27 (9 अक्टूबर तक)
|15.84 करोड़ रुपये
MIS के तहत सेब की कब कितनी खरीद?
हिमाचल में सरकार मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत खराब सेब की खरीद करती है. प्रदेश में हर साल इस तरह के सेब की खरीद होती है, जिसकी मात्रा हर साल घटती और बढ़ती रहती है. प्रदेश में पिछले 6 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2020-21 में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत किसानों से 37,875 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई थी. इसी तरह से वर्ष 2021-22 में किसानों से 73,258 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया था. इसके अगली साल यानी वर्ष 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़कर 86,142 मीट्रिक टन तक पहुंच गया. इसी तरह से वर्ष 2023-24 में MIS के अंतर्गत सेब खरीद का आंकड़ा घटकर 52,915 मीट्रिक टन हो गया. इसके अलावा वर्ष 2024-25 में यही खरीद का आंकड़ा और घटकर 37,601 मीट्रिक टन पहुंच गया. इसी तरह से वर्ष 2025-26 में MIS के अंतर्गत रिकॉर्ड 98,268 मीट्रिक टन सेब की खरीद हुई. वहीं, इस साल 9 अक्टूबर तक 13,202 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया है.
|वर्ष
|सेब की कब कितनी खरीद
|2020-21
|37,875 मीट्रिक टन
|2021-22
|73,258 मीट्रिक टन
|2022-23
|86,142 मीट्रिक टन
|2023-24
|52,915 मीट्रिक टन
|2024-25
|37,601 मीट्रिक टन
|2025-26
|98,268 मीट्रिक टन
|2026-27 (9 अक्टूबर तक)
|13,202 मीट्रिक टन
MIS के तहत कब किस भाव खरीदा गया सेब?
हिमाचल में बागवानों को राहत देने के लिए सरकार हर साल हजारों मीट्रिक सी ग्रेड सेब की खरीद करती है. इसके लिए सरकार समय-समय पर खरीद मूल्य को बढ़ाती रहती है. प्रदेश वर्ष 2020-21 में MIS के अंतर्गत बागवानों से 8.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेब की खरीद की गई थी. इसी तरह से वर्ष 2021-22 में MIS के तहत सेब खरीद का मूल्य को एक रुपए बढ़ाकर 9.5 प्रति किलो किया गया था. इसके बाद प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 में MIS के अंतर्गत सेब का खरीद मुख्य 1 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 10.5 रुपए प्रति किलो कर दिया. वहीं, वर्ष 2023-24 में MIS के तहत सेब के खरीद मूल्य में 1.50 रुपए प्रति किलो की वृद्धि कर 12 रुपए किया गया. इसके बाद से अभी तक MIS के तहत सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये प्रति किलो ही चल रहा है. हालांकि सरकार ने MIS के तहत सेब के खरीद मूल्य 13 रुपये प्रति किलो की घोषणा की है. लेकिन, इसकी अभी तक अधिसूजना जारी नहीं हुई है.
|वर्ष
|C ग्रेड सेब खरीद भाव (रुपए प्रति किलो)
|2020-21
|₹8.5
|2021-22
|₹9.5
|2022-23
|₹10.5
|2023-24
|₹12
|अब तक
|₹12
क्या है मंडी मध्यस्थता योजना?
बता दें कि, मंडी मध्यस्थता योजना (Market Intervention Scheme) किसानों को बाजार में उचित मूल्य न मिलने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है. इस साल भी हिमाचल प्रदेश सरकार की चलाई जा रही मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत किसानों से C ग्रेड सेब की खरीद 12 प्रति किलो दर से की जा रही है. वहीं, पिछले साल भी MIS के तहत बागवानों से 12 रुपए किलो सेब खरीदा गया था. वहीं, एचपीएमसी के पास फ्रूट प्रोसेसिंग का पूरा सेटअप है.
एचपीएमसी के पराला (शिमला), परवाणू (सोलन) और जरोल (मंडी) में फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, जिसमें 38 हजार मीट्रिक टन सेब क्रश किया जा सकता है. एचपीएमसी सेब समेत अन्य फलों का जूस, जैम, जैली और अन्य प्रकार के उत्पाद तैयार करता है.
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