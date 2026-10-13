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जानिए बागवानों के खाते में कब आएगी MIS की पेमेंट? पैसे के लिए न कागज जमा करने का झंझट, न लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

कब आएगी MIS पेमेंट? ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानों को अब अपनी मेहनत की कमाई हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और कागजी औपचारिकताओं में उलझने से राहत मिलने जा रही है. डिजिटल व्यवस्था के जरिए सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत बेचे गए C ग्रेड सेब की पेमेंट प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. अब बागवानों को भुगतान के लिए न तो अलग से कागजात जमा करवाने की जरूरत होगी और न ही कार्यालयों के बाहर लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा.

MIS पोर्टल पर पंजीकृत बागवानों के बैंक खातों में भुगतान की राशि सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी. प्रदेश में MIS के तहत सेब खरीद की प्रक्रिया अभी 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी. इसके बाद हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (HPMC) सरकार के समक्ष भुगतान के लिए क्लेम प्रस्तुत करेगा. सरकार से बजट उपलब्ध होने के बाद बागवानों के खातों में सीधे राशि डालने की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में बागवानों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके खाते में MIS की पेमेंट आखिर कब तक पहुंचेगी.