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हाईकोर्ट ने कहा- "कोर्ट की नीलामी में खरीदी संपत्ति पर भी लागू होगा लिस पेंडेंस का सिद्धांत"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी अपील खारिज की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 10:37 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी अचल संपत्ति को लेकर विशिष्ट निष्पादन का मुकदमा लंबित रहने के दौरान यदि उस संपत्ति की न्यायालय के आदेश से नीलामी होती है, तो नीलामी खरीदार भी मुकदमे के अंतिम परिणाम से बंधा रहेगा. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत न्यायालय द्वारा कराई गई नीलामी जैसी अनैच्छिक बिक्री पर भी लागू होता है.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने यह आदेश छज्जू राम की ओर से दाखिल 1980 की द्वितीय अपील को खारिज करते हुए दिया. अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उन फैसलों को बरकरार रखा, जिनमें बाबू सिंह के पक्ष में संपत्ति के विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की डिक्री पारित की गई थी.

मामला बुलंदशहर के कालाकुरी गांव की करीब चार बीघा 16 बिस्वांसी कृषि भूमि से जुड़ा था. जमीन के मूल मालिक नवाब सिंह ने 22 अप्रैल 1972 को बाबू सिंह के पक्ष में 7,500 रुपये में विक्रय अनुबंध किया था. बाबू सिंह ने 3,500 रुपये बतौर बयाना देने और कब्जा मिलने का दावा किया था. बिक्री विलेख न होने पर उसने 24 अक्टूबर 1973 को विशिष्ट निष्पादन का मुकदमा दाखिल कर दिया.

इसी बीच छज्जू राम ने नवाब सिंह के खिलाफ 10 हजार रुपये के कथित बंधपत्र के आधार पर धन वसूली का मुकदमा किया और संपत्ति कुर्क कराई. बाद में 17 अप्रैल 1974 को न्यायालय की नीलामी में स्वयं संपत्ति खरीद ली. बाबू सिंह की आपत्ति भी खारिज हो गई. इसके बाद उसने अपने लंबित विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में छज्जू राम को पक्षकार बनाया.

हाईकोर्ट ने कहा कि नीलामी 17 अप्रैल 1974 को हुई, जबकि विशिष्ट निष्पादन का मुकदमा 24 अक्टूबर 1973 को ही दाखिल हो चुका था. इसलिए नीलामी खरीदार संपत्ति को लंबित मुकदमे के परिणाम के अधीन ही प्राप्त करता है. खरीदार को पूर्व अनुबंध की जानकारी थी या नहीं, इससे लिस पेंडेंस के सिद्धांत पर कोई फर्क नहीं पड़ता.

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