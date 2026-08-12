ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- "कोर्ट की नीलामी में खरीदी संपत्ति पर भी लागू होगा लिस पेंडेंस का सिद्धांत"

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी अचल संपत्ति को लेकर विशिष्ट निष्पादन का मुकदमा लंबित रहने के दौरान यदि उस संपत्ति की न्यायालय के आदेश से नीलामी होती है, तो नीलामी खरीदार भी मुकदमे के अंतिम परिणाम से बंधा रहेगा. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत न्यायालय द्वारा कराई गई नीलामी जैसी अनैच्छिक बिक्री पर भी लागू होता है.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने यह आदेश छज्जू राम की ओर से दाखिल 1980 की द्वितीय अपील को खारिज करते हुए दिया. अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उन फैसलों को बरकरार रखा, जिनमें बाबू सिंह के पक्ष में संपत्ति के विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की डिक्री पारित की गई थी.

मामला बुलंदशहर के कालाकुरी गांव की करीब चार बीघा 16 बिस्वांसी कृषि भूमि से जुड़ा था. जमीन के मूल मालिक नवाब सिंह ने 22 अप्रैल 1972 को बाबू सिंह के पक्ष में 7,500 रुपये में विक्रय अनुबंध किया था. बाबू सिंह ने 3,500 रुपये बतौर बयाना देने और कब्जा मिलने का दावा किया था. बिक्री विलेख न होने पर उसने 24 अक्टूबर 1973 को विशिष्ट निष्पादन का मुकदमा दाखिल कर दिया.