नालंदा में डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कयासों का बाजार गर्म, जांच में जुटी पुलिस

नालंदा के पोराजित गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर की पत्नी की मौत, सामुहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जांच में जुटी पुलिस

नालंदा में डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
नालंदा में डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (ETV Bharat)
Published : October 20, 2025 at 3:47 PM IST

नालंदा: नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र स्थित पोराजित गांव में शनिवार सुबह एक बंद मकान से 45 वर्षीय महिला जिनके पति होम्योपैथ डॉक्टर हैं, का शव मिलने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि दिवाली के मौके पर घर की साफ़ सफाई के लिए वह गांव आयी थी.

दिवाली पर पैतृक घर पहुंची महिला की मौत : परिजनों ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या और जेवरात गायब होने की आशंका जताई है, जबकि मृतका के भतीजे ने देर रात जुआ खेलने वाले लोगों पर लूटपाट के दौरान हत्या का संदेह जताया. शव के गले और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं.

जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत होने की आशंका : वहीं सदर डीएसपी संजय कुमार जायसवाल ने इसे संदिग्ध मौत बताते हुए प्रारंभिक जांच में जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत होने की आशंका जताई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है वहीं एफएसएल तथा डॉग स्क्वायड की टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए हैं और जांच में जुट गई है.

"संभवतः महिला की मौत ज़हरीला पदार्थ खाने से हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक टीम साक्ष्य इकट्ठा कर ले गई है और रिपोर्ट के बाद ही हत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा." - संजय कुमार ,सदर डीएसपी जायसवाल

लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका : परिजनों ने गला दबाकर हत्या और जेवरात गायब होने की आशंका जताई है, देर रात जुआ खेलने वाले लोगों पर लूटपाट के दौरान हत्या का संदेह जताया. शव पर गले और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं.

"जुआ खेलने वाले जुआरियों और शराबी लोगों ने लूटपाट और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी." -मृतका के परिजन

