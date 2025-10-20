ETV Bharat / state

नालंदा में डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कयासों का बाजार गर्म, जांच में जुटी पुलिस

नालंदा: नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र स्थित पोराजित गांव में शनिवार सुबह एक बंद मकान से 45 वर्षीय महिला जिनके पति होम्योपैथ डॉक्टर हैं, का शव मिलने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि दिवाली के मौके पर घर की साफ़ सफाई के लिए वह गांव आयी थी.

दिवाली पर पैतृक घर पहुंची महिला की मौत : परिजनों ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या और जेवरात गायब होने की आशंका जताई है, जबकि मृतका के भतीजे ने देर रात जुआ खेलने वाले लोगों पर लूटपाट के दौरान हत्या का संदेह जताया. शव के गले और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं.

जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत होने की आशंका : वहीं सदर डीएसपी संजय कुमार जायसवाल ने इसे संदिग्ध मौत बताते हुए प्रारंभिक जांच में जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत होने की आशंका जताई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है वहीं एफएसएल तथा डॉग स्क्वायड की टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए हैं और जांच में जुट गई है.