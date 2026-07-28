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कानपुर देहात के CMO कार्यालय में डॉक्टर की पत्नी का हंगामा, बोलीं- नाम के आगे त्रिपाठी लिखने की मिल रही सजा

मामले में सीएमओ कहा, अधीक्षक और सीएचओ के बीच हुए विवाद में एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है. उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है.

झींझक सीएचसी अधीक्षक की पत्नी धरने पर बैठीं.
झींझक सीएचसी अधीक्षक की पत्नी धरने पर बैठीं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 9:55 PM IST

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कानपुर देहात : झींझक सीएचसी अधीक्षक की पत्नी ने मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में जमकर हंगामा किया. यहां धरने पर बैठ गईं. उन्होंने सीएमओ डॉ. जय गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. सीएचसी अधीक्षक की पत्नी का आरोप है कि बीते दिनों एक सीएचओ से हुए विवाद में समझौता होने के बाद भी उनके पति को अधीक्षक पद से हटा दिया गया है. उन्होंने कहा, अगर नाम के आगे त्रिपाठी लिखने की सजा यही है, तो उन्हें नौकरी से निकाल दीजिए. हम सड़क पर ठेला लगाकर जीवन यापन कर लेंगे.

पूरा मामला 10 जुलाई का है. आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तैनात सीएचओ मनीष कुमार का उनके पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें जिक्र किया था कि पड़ोस में ही रहने वाले मनीष यादव से उनके और उनके परिवार को जान का खतरा है. अगले दिन उन्हें बातचीत के लिए झींझक सीएचसी बुलाया गया.

CMO पर लगाए गंभीर आरोप. (Video Credit; ETV Bharat)

सीएचसी अधीक्षक डॉ. पीयूष त्रिपाठी के कार्यालय में पहले से ही करीब आधा दर्जन से जायदा लोग मौजूद थे. शिकायत के अनुसार उनके साथ मारपीट की गई और मोबाइल छीनकर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि जब इसकी शिकायत नजदीकी थाने में की गई तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई जिसके बाद उन्होंने सीएचसी अधीक्षक पीयूष त्रिपाठी और अन्य आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. वही सीएमओ ने मामले में जांच बैठा दी.

जांच पूरी पर मंगलवार को सीएमओ जय गोविंद ने झींझक सीएचसी अधीक्षक पीयूष त्रिपाठी को पद से हटा दिया. जब इस मामले की जानकारी डॉ. पीयूष त्रिपाठी की पत्नी आकांक्षा त्रिपाठी को हुई तो वह सीएमओ ऑफिस पहुंचीं और नाराजगी जाहिर करते हुए सीएमओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गईं. उन्होंने सीएमओ जय गोविंद के खिलाफ आरोप लगाए और कहा कि उनके पति डॉ. पीयूष त्रिपाठी को पद से हटाने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई है.

आकांक्षा ने बताया कि जिस मामले में समझौता हो चुका था, उस मामले में जबरन एक पक्ष पर दबाव बना कर मेरे पति पर जबरन मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह पूरी कार्रवाई सीएमओ के इशारे पर की गई है. आकांक्षा ने आरोप लगाया कि जो अधिकारी सीएमओ की मांगे पूरी करते हैं वे वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं जबकि अन्य अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई की जाती है.

दस दिन पहले जिलाधिकारी कपिल कुमार सिंह से भी मुलाकात की थी, उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला था. आकांक्षा ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने की जानकारी होने के बाद ही उनके पति की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

सीएमओ जय गोविंद ने बताया कि अधीक्षक और सीएचओ के बीच हुए विवाद में एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है. उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने बताया कि उन्हें अभी कानपुर देहात जिले में आए हुए दो महीने ही हुए हैं. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी नियमों का उलंघन करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा की विभाग पूरी तरह से निष्पक्ष कार्यवाही कर रहा है.

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