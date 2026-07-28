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कानपुर देहात के CMO कार्यालय में डॉक्टर की पत्नी का हंगामा, बोलीं- नाम के आगे त्रिपाठी लिखने की मिल रही सजा

झींझक सीएचसी अधीक्षक की पत्नी धरने पर बैठीं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात : झींझक सीएचसी अधीक्षक की पत्नी ने मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में जमकर हंगामा किया. यहां धरने पर बैठ गईं. उन्होंने सीएमओ डॉ. जय गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. सीएचसी अधीक्षक की पत्नी का आरोप है कि बीते दिनों एक सीएचओ से हुए विवाद में समझौता होने के बाद भी उनके पति को अधीक्षक पद से हटा दिया गया है. उन्होंने कहा, अगर नाम के आगे त्रिपाठी लिखने की सजा यही है, तो उन्हें नौकरी से निकाल दीजिए. हम सड़क पर ठेला लगाकर जीवन यापन कर लेंगे. पूरा मामला 10 जुलाई का है. आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तैनात सीएचओ मनीष कुमार का उनके पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें जिक्र किया था कि पड़ोस में ही रहने वाले मनीष यादव से उनके और उनके परिवार को जान का खतरा है. अगले दिन उन्हें बातचीत के लिए झींझक सीएचसी बुलाया गया. CMO पर लगाए गंभीर आरोप. (Video Credit; ETV Bharat) सीएचसी अधीक्षक डॉ. पीयूष त्रिपाठी के कार्यालय में पहले से ही करीब आधा दर्जन से जायदा लोग मौजूद थे. शिकायत के अनुसार उनके साथ मारपीट की गई और मोबाइल छीनकर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि जब इसकी शिकायत नजदीकी थाने में की गई तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई जिसके बाद उन्होंने सीएचसी अधीक्षक पीयूष त्रिपाठी और अन्य आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. वही सीएमओ ने मामले में जांच बैठा दी.