प्रोफेसर्स के बाद अब डॉक्टरों को मिली अस्पतालों से आवारा श्वानों को हटवाने की जिम्मेदारी, विरोध शुरू

डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज ( Etv Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जोधपुर के डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सरकारी अस्पतालों में घूमने वाले आवारा श्वानों को हटाने की जिम्मेदारी डॉक्टरों को सौंपी गई है. उन्हें इस कार्य के लिए नगर निगम से समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है. हालांकि, डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं हैं. इससे पहले कॉलेज कैंपस को स्ट्रीट डॉग फ्री रखने के लिए प्रोफेसर्स को नोडल अधिकारी बनाया गया था. कोटा में इस तरह के आदेश जारी किए गए थे. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बीएस जोधा ने मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में श्वानों की रोकथाम के लिए अस्पतालों के अधीक्षकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं. नोडल अधिका​री का जिम्मा संभालने वाले डॉक्टरों को इस काम के लिए नगर निगम की संबंधित टीम से तालमेल बिठाने को कहा गया है. आदेश के तहत मंडोर जिला अस्पताल में पीएमओ ने दंत चिकित्सक डॉ. निर्मला बिश्नोई और प्रतापनगर के जिला अस्पताल में डॉ. नरेश चौहान को अस्पतालों में आने वाले श्वानों को हटवाने और प्रवेश रोकथाम का नोडल अधिकारी बनाया है. डॉक्टर इस जिम्मेदारी का विरोध कर रहे हैं. पढ़ें: अब प्रोफेसर दिलाएंगे स्ट्रीट डॉग्स से मुक्ति! कॉलेज प्रबंधनों ने टीचर्स को बनाया नोडल ऑफिसर