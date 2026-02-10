प्रोफेसर्स के बाद अब डॉक्टरों को मिली अस्पतालों से आवारा श्वानों को हटवाने की जिम्मेदारी, विरोध शुरू
अस्पतालों से आवारा श्वानों को हटवाने के लिए नगर निगम से तालमेल बिठाने डॉक्टरों को नोडल अधिकारी बनाया गया है.
Published : February 10, 2026 at 2:12 PM IST
जोधपुर: जोधपुर के डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सरकारी अस्पतालों में घूमने वाले आवारा श्वानों को हटाने की जिम्मेदारी डॉक्टरों को सौंपी गई है. उन्हें इस कार्य के लिए नगर निगम से समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है. हालांकि, डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं हैं. इससे पहले कॉलेज कैंपस को स्ट्रीट डॉग फ्री रखने के लिए प्रोफेसर्स को नोडल अधिकारी बनाया गया था. कोटा में इस तरह के आदेश जारी किए गए थे.
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बीएस जोधा ने मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में श्वानों की रोकथाम के लिए अस्पतालों के अधीक्षकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं. नोडल अधिकारी का जिम्मा संभालने वाले डॉक्टरों को इस काम के लिए नगर निगम की संबंधित टीम से तालमेल बिठाने को कहा गया है. आदेश के तहत मंडोर जिला अस्पताल में पीएमओ ने दंत चिकित्सक डॉ. निर्मला बिश्नोई और प्रतापनगर के जिला अस्पताल में डॉ. नरेश चौहान को अस्पतालों में आने वाले श्वानों को हटवाने और प्रवेश रोकथाम का नोडल अधिकारी बनाया है. डॉक्टर इस जिम्मेदारी का विरोध कर रहे हैं.
अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ जोधपुर के अध्यक्ष रामनिवास सेंवर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में विभाग को हेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल केयर टेकर और हेल्थ असिस्टेंट जैसे पदों को सृजित करते हुए दिशा निर्देशों की पालना करनी चाहिए थी. यह कार्य तो नगर निकाय-नगर परिषद-नगर निगम की मूल जिम्मेदारी है. उसे ही करनी चाहिए. इस काम के लिए उनको पाबंद करना चाहिए था. यदि चिकित्सकों को इस तरह के कार्य में लगाएंगे, तो उनके पेशे के प्रति गलत संदेश जाएगा. विभाग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए.
केवल समन्वय के लिए लगाया: प्रिंसिपल डॉ जोधा ने इस मामले में कहा कि डॉक्टरों को केवल नगर निगम की टीम से समन्वय करने का काम सौंपा गया है. नगर निगम से कोई श्वान पकड़ने आएग तो वे संबंधित व्यक्ति से तो मिलेंगे ही. इसके लिए चिकित्सक को नोडल अधिकारी बनाने के लिए कहा है, लेकिन इस बात को गलत रूप से प्रजेंट किया जा रहा है. इससे पहले कॉलेज कैंपस को स्ट्रीट डॉग फ्री रखने के लिए प्रोफेसर्स को नोडल अधिकारी बनाया गया था. कोटा में इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए थे. यह कवायद सुप्रीम कोर्ट व यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्देश पर शुरू की गई है, जो धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में लागू होगी.