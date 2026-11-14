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26 सालों में कितनी बदली झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या कहते हैं चिकित्सक, जानें

रांची सदर अस्पताल ( Etv Bharat )

रांची: 15 नवंबर वर्ष 2000 को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया झारखंड इन 26 वर्षों में विकास के पथ पर आगे बढ़ा है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य कितना आगे बढ़ा है और कहाx अभी सुधार की गुंजाइश है, यह जानने के लिए ईटीवी भारत ने राजधानी रांची के चिकित्सकों से बात की.

अलग-अलग डॉक्टरों से बातचीत में लगभग सभी डॉक्टरों ने माना कि राज्य ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति की है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है. वहीं, आज भी राज्य चिकित्सकों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है.