26 सालों में कितनी बदली झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या कहते हैं चिकित्सक, जानें
झारखंड में पिछले 26 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई, इसे लेकर डॉक्टरों से बात की गई. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 14, 2026 at 2:58 PM IST
रांची: 15 नवंबर वर्ष 2000 को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया झारखंड इन 26 वर्षों में विकास के पथ पर आगे बढ़ा है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य कितना आगे बढ़ा है और कहाx अभी सुधार की गुंजाइश है, यह जानने के लिए ईटीवी भारत ने राजधानी रांची के चिकित्सकों से बात की.
अलग-अलग डॉक्टरों से बातचीत में लगभग सभी डॉक्टरों ने माना कि राज्य ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति की है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है. वहीं, आज भी राज्य चिकित्सकों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है.
डॉ. रंजू सिन्हा कहती हैं कि झारखंड ने स्वास्थ्य व्यवस्था में 26 वर्षों में बेहतर काम किया है. उन्होंने बताया कि कभी सीमित संसाधनों और बेड की कमी से जूझने वाले सरकारी अस्पतालों में आज आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं. रांची सदर अस्पताल इसका बड़ा उदाहरण है. कभी 20 से 50 बेड वाले छोटे अस्पताल के रूप में पहचाने जाने वाले सदर अस्पताल में आज करीब 850 बेड हैं. यहां सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं का विस्तार हुआ है. ब्लड बैंक भी पहले की तुलना में काफी विकसित हुआ है. अब यहाँ ब्लड के साथ उसके विभिन्न कंपोनेंट्स की सुविधा उपलब्ध है.
चिकित्सकों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव लोगों का भरोसा बढ़ना है. पहले मरीज सरकारी अस्पतालों में जाने से कतराते थे, लेकिन अब बेहतर संसाधनों, डॉक्टरों की उपलब्धता और मुफ्त इलाज की सुविधाओं के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है.
रांची के प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉ. प्रितेश ने कहा कि राज्य ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर किया है. उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बदली है. चिकित्सक सरकारी अस्पताल में मिलते हैं, तो मरीजों का भरोसा भी सरकारी अस्पतालों पर बढ़ा है.
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के साथ-साथ मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें बढ़ी हैं. डॉ. प्रितेश कहते हैं कि हमारी सरकारी चिकित्सा व्यवस्था अब निजी स्वास्थ्य व्यवस्था से मुकाबला करने के योग्य है.
रांची के शिशु रोग विशेषज्ञ एवं जनरल फिजिशियन डॉ. आर. के. जायसवाल कहते हैं कि 26 वर्षों में राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे तो नहीं हुआ है, यह आगे ही बढ़ा है. उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना के बाद से राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानो क्रांति सी हुई है.
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बड़ी योजना से आज गरीबों का इलाज भी सुलभ हो गया है. विशेष रूप से प्रसव और सिजेरियन जैसी प्रक्रियाओं में पात्र लाभार्थियों को कैशलेस इलाज का लाभ मिल रहा है. पहले निजी अस्पतालों में सिजेरियन कराने के लिए परिवारों को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी. इसके अलावा डायलिसिस की सुविधा का भी विस्तार हुआ है. सरकारी व्यवस्था और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कई जगह मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिल रही है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बड़ी राहत मिली है.
लेकिन आज भी दूरदराज के क्षेत्रों में, खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है. इसके कारण ग्रामीण मरीजों को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी जिला मुख्यालय या बड़े अस्पतालों तक आना पड़ता है. चिकित्सकों का कहना है कि हर PHC और CHC में पर्याप्त डॉक्टरों की तैनाती जरूरी है, ताकि मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही इलाज मिल सके.
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