हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल से कई जिलों में ओपीडी ठप, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

दादरी में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य केंद्र प्रभावित: चरखी दादरी जिले में हड़ताल का सबसे अधिक प्रभाव दिखा. यहां 17 स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात 85 डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं बंद कर दीं, जिसके चलते सिविल अस्पताल, मातृ-शिशु अस्पताल, पीएचसी और सीएचसी में उपचार बाधित रहा. इन केंद्रों में रोजाना करीब 2500 मरीज ओपीडी में आते हैं, पर सोमवार को सुबह से ही मरीजों को डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ा. इंतजार से थककर मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ा.

चरखी दादरी/सिरसा/नूंह/गुरुग्राम: हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन (एचसीएमएस) के आह्वान पर प्रदेशभर में सरकारी डॉक्टरों की दो दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला.कई जिलों में ओपीडी बंद रहने से मरीज घंटों इंतजार करने के बावजूद बिना इलाज लौटे.वहीं, कुछ जिलों में प्रशासन द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं के कारण सेवाएं सामान्य रहीं. डॉक्टरों का मुख्य मुद्दा एसएमओ की सीधी भर्ती रोकना और एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रमोशन) लागू करना है. सरकार के साथ कई दौर की वार्ता विफल रहने के बाद डॉक्टरों ने मास लीव के माध्यम से विरोध दर्ज कराया.

डॉक्टरों की चेतावनी: प्रशासन ने पीजीआई और अन्य संस्थानों से अस्थायी चिकित्सकों को बुलाकर व्यवस्था संभालने की कोशिश की, लेकिन ओपीडी और सर्जरी सेवाएं लगभग ठप रहीं. एचसीएमएस जिला प्रधान डॉ. राजीव बेनीवाल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी.

सिरसा में आंशिक असर (Etv Bharat)

सिरसा में आंशिक असर: सिरसा में डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बावजूद नागरिक अस्पताल में ओपीडी पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा. डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान डॉ. आर.के. दहिया ने बताया, “सरकार एसएमओ की सीधी भर्ती योजना को फिर से लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं. यदि सरकार ने समाधान नहीं किया, तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जा सकता है.” वहीं, पीएमओ डॉ. पवन ने बताया, “30 डॉक्टर अर्बन क्षेत्र से, 11 डॉक्टर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से और 5 एनएचएम के डॉक्टरों को तैनात किया गया है.” उनके अनुसार इमरजेंसी सेवाएं सामान्य हैं, हालांकि सर्जिकल डॉक्टरों की कमी चिंता का विषय बनी हुई है.

नूंह में सेवाएं सामान्य (Etv Bharat)

नूंह में सेवाएं सामान्य: नूंह जिला अस्पताल में हड़ताल का प्रभाव सीमित रहा. यहां ओपीडी सामान्य रूप से चलती रही. एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने अस्पताल का निरीक्षण कर वार्डों और लैब का जायजा लिया. सीएमओ डॉ. सर्वजीत थापर ने कहा, “HKRN और अन्य उपलब्ध डॉक्टरों के सहयोग से ओपीडी सुचारू है और मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जा रही.”

गुरुग्राम में मरीज परेशान (Etv Bharat)

गुरुग्राम में मरीज परेशान: गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में मरीजों को सुबह से लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ओपीडी में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे. कई मरीजों ने बताया कि उन्हें कहा गया कि हड़ताल के चलते उन्हें इंतजार करना होगा. हालांकि अस्पताल के पीएमओ ने दावा किया कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं पहले से तैयार थीं, इसलिए ओपीडी, इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं जारी रहीं. डीसी ने अस्पताल परिसर में भीड़ नियंत्रित रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी.

हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर (Etv Bharat)

हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था को डॉक्टरों की हड़ताल ने झकझोर दिया है.कई जिलों में सरकारी अस्पतालों की सेवाएं बाधित रहीं, जबकि कुछ स्थानों पर प्रशासनिक तैयारी से मरीजों को राहत मिली. यदि सरकार और डॉक्टरों के बीच जल्द सहमति नहीं बनी, तो यह संकट और गहरा सकता है.

