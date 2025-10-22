ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषित हवा का बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर, डॉक्टरों ने बताया क्या ऐहतियात बरतें

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषित हवा अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, जिसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर हो रहा है. हवा इतनी प्रदूषित हो गई कि लोगों में सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और एलर्जी की शिकायतें बढ़ रही हैं. इसे लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अश्वनी गोयल ने कहा है कि ऐसी स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा बचाव करने की जरूरत है.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में कई जगहों पर एक्यूआई का स्तर 400 तक भी पहुंच गया. 12 साल तक के बच्चों पर प्रदूषण का सबसे गंभीर असर होता है. छोटे बच्चों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए उनके कमरे में एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं. साथ ही, बच्चों को घर से निकलना पड़े तो उन्हें 4 लेयर मास्क जरूर पहनाएं और जब तक जरूरी न हो उन्हें घर से बाहर न जाने दें. इस मौसम में फ्लू की समस्या अधिक देखने को मिलती है. इससे बचाव के लिए टेट्रावेलेंट वैक्सीन लगवानी चाहिए. यह वैक्सीन सात महीने के बच्चे से लगनी शुरू होती है. शुरू में इसकी दो डोज दी जाती है. फिर हर साल एक बार वैक्सीन लगाई जाती है. इससे अलावा जो 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, जिन्हें डायबिटीज भी है उन्हें फ्लू से बचाव के लिए फ्लू का वैक्सीन और नीमोकोकल वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए.

डॉ. अश्वनी गोयल, पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (ETV Bharat)

गर्भवती महिलाएं करें अधिक बचाव: वहीं, लोकनायक अस्पताल में एक्सीडेंट एवं इमरजेंसी विभाग की इंचार्ज डॉक्टर ऋतु सक्सेना ने बताया कि पॉल्यूशन से प्रेग्नेंट महिलाएं भी ज्यादा प्रभावित हो रही हैं. हवा की गुणवत्ता खराब होने की वजह से सबसे ज्यादा टीबी के पुराने मरीज, प्रेग्नेंट महिलाएं, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्सट्रकटिव पल्मोनरी डिसीज (सीओपीडी) और ब्रोंकाइटिस के रोगियों की तकलीफ बढ़ जाती है. कई बार मरीजों को भर्ती करने की भी नौबत भी आती है. हवा खासकर गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है. ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं और एलर्जी से पीड़ित लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए. अगर प्रदूषण का स्तर सामान्य नहीं हुआ तो श्वास संबंधित परेशानी वाले मरीजों या जिन्हें लगातार खांसी आ रही है, उनकी सर्जरी टल भी सकती है.