दिल्ली में प्रदूषित हवा का बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर, डॉक्टरों ने बताया क्या ऐहतियात बरतें
प्रदूषित हवा के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जानिए डॉक्टरों ने क्या सावधानिया बरतने को कहा..
Published : October 22, 2025 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषित हवा अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, जिसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर हो रहा है. हवा इतनी प्रदूषित हो गई कि लोगों में सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और एलर्जी की शिकायतें बढ़ रही हैं. इसे लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अश्वनी गोयल ने कहा है कि ऐसी स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा बचाव करने की जरूरत है.
उन्होंने बताया कि दिल्ली में कई जगहों पर एक्यूआई का स्तर 400 तक भी पहुंच गया. 12 साल तक के बच्चों पर प्रदूषण का सबसे गंभीर असर होता है. छोटे बच्चों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए उनके कमरे में एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं. साथ ही, बच्चों को घर से निकलना पड़े तो उन्हें 4 लेयर मास्क जरूर पहनाएं और जब तक जरूरी न हो उन्हें घर से बाहर न जाने दें. इस मौसम में फ्लू की समस्या अधिक देखने को मिलती है. इससे बचाव के लिए टेट्रावेलेंट वैक्सीन लगवानी चाहिए. यह वैक्सीन सात महीने के बच्चे से लगनी शुरू होती है. शुरू में इसकी दो डोज दी जाती है. फिर हर साल एक बार वैक्सीन लगाई जाती है. इससे अलावा जो 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, जिन्हें डायबिटीज भी है उन्हें फ्लू से बचाव के लिए फ्लू का वैक्सीन और नीमोकोकल वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए.
गर्भवती महिलाएं करें अधिक बचाव: वहीं, लोकनायक अस्पताल में एक्सीडेंट एवं इमरजेंसी विभाग की इंचार्ज डॉक्टर ऋतु सक्सेना ने बताया कि पॉल्यूशन से प्रेग्नेंट महिलाएं भी ज्यादा प्रभावित हो रही हैं. हवा की गुणवत्ता खराब होने की वजह से सबसे ज्यादा टीबी के पुराने मरीज, प्रेग्नेंट महिलाएं, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्सट्रकटिव पल्मोनरी डिसीज (सीओपीडी) और ब्रोंकाइटिस के रोगियों की तकलीफ बढ़ जाती है. कई बार मरीजों को भर्ती करने की भी नौबत भी आती है. हवा खासकर गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है. ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं और एलर्जी से पीड़ित लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए. अगर प्रदूषण का स्तर सामान्य नहीं हुआ तो श्वास संबंधित परेशानी वाले मरीजों या जिन्हें लगातार खांसी आ रही है, उनकी सर्जरी टल भी सकती है.
त्वचा में जलन और खुजली की समस्या: एक निजी अस्पताल की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सौम्या सचदेवा ने बताया कि प्रदूषण के खतरनाक स्थिति में रहने से स्किन में खुजली, दाने, मुंहासे और पिग्मेंटेशन की शिकायतें आती है. प्रदूषक तत्व और पटाखों के रासायनिक पदार्थ ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिससे त्वचा की सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचता है. त्योहारी मेकअप के साथ इसका असर और बढ़ जाता है. इससे बचाव के लिए एंटीऑक्सिडेंट युक्त मॉइस्चराइजर का उपयोग करें. साथ ही डबल क्लींजिंग करें और कठोर स्क्रब, अनजाने कॉस्मेटिक्स से बचें.
लोगों को बढ़ रही समस्याएं: वहीं दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी विभाग के हेड डॉ. विकास डोगरा ने बताया, पटाखों की वजह से दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. यह सबसे ज्यादा फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए घातक है. पिछले दो दिन से कई मरीज इस तरह की परेशानी वाले अस्पताल में आ चुके हैं. इनमें कुछ पुराने मरीज हैं और कुछ नए. खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें बढ़ गई हैं. कुछ शुगर के मरीजों को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है. ऐसे में लोगों से अपील है कि विशेष सावधानी रखें, मास्क जरूर पहनें और कोशिश करें कि घर से बाहर न निकलें. फिलहाल, सुबह और शाम को टहलना अभी बंद कर दें.
