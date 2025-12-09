ETV Bharat / state

आज हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन: सीएम नायब सैनी बोले- 'बातचीत जारी, हमने काफी बातें मानी'

आज हड़ताल का दूसरा दिन: इससे पहले सोमवार को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर चिकित्सकों ने अपनी दो दिन की हड़ताल शुरू की. हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य प्रबंधन ने पहले ही व्यवस्थाएं कर ली थी. अस्पताल में इमरजेंसी से लेकर पोस्टमार्टम तक की सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रही. वहीं एनएचएम, आरबीएसके, डेंटल सर्जन, रिटायरमेंट के बाद अनुबंध आधार पर लगे चिकित्सकों को बुला कर ओपीडी चलाने का काम किया गया. अस्पताल में कुल ओपीडी मात्र 1320 हुई, जबकि सोमवार को ओपीडी दो हजार से पार कर जाती है. सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि पोस्टमार्टम पहले की तरह किए गए और कुल चार पोस्टमार्टम चिकित्सकों द्वारा किए गए.

हरियाणा के सीएम ने जानें क्या कहा: इस हड़ताल पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि "डॉक्टरों से बातचीत की जा रही है. हमने डॉक्टर्स की काफी बातें मानी है. डॉक्टरों की मांगों पर बातचीत जारी है. जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा."

जींद/भिवानी: हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है. डायरेक्ट एसएमओ भर्ती विवाद का अभी तक समाधान नहीं हुआ है. सोमवार सुबह ओपीडी शुरू होने के बावजूद कई जिलों में डॉक्टर केबिन में नहीं पहुंचे और मरीजों को लाइन में इंतजार करना पड़ा. हालांकि कई जिलों में इस हड़ताल का असर देखने को नहीं मिला. पंचकूला, सोनीपत और बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं, जबकि जींद, भिवानी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में हालात सामान्य मिले.

जींद में परेशान दिखे मरीज: सबसे ज्यादा परेशानी हड्डी के रोगियों, मनोचिकित्सक, ईएनटी और ऑपरेशन को लेकर हुई. हड्डी, मनोचिकित्सक, ईएनटी के मरीजों को बिना उपचार के ही वापस जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें देखना वाला कोई नहीं था. वहीं महिलाओं के लिए राहत ये रही कि महिला ओपीडी पहले की तरह ही सुचारू रूप से चली. सबसे ज्यादा ओपीडी महिला ओपीडी की रही है.

'मांगों का नहीं हुआ समाधान': हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के जिला प्रधान एवं प्रदेश संयोजक डॉक्टर बिजेंद्र ढांडा ने कहा कि "एसएमओ भर्ती में सुधार और एसीपी को लेकर उनकी मांगें हैं, जो काफी समय से सरकार पूरी नहीं कर रही है. सरकार ने यs मांग स्वीकार भी कर ली थी, लेकिन आज तक लागू नहीं किया. ऐसे में चिकित्सकों को हड़ताल पर जाने का कदम उठाना पड़ा है." डॉक्टर ढांडा ने हड़ताल से आमजन को होने वाली परेशानी के लिए माफी भी मांगी.

अपनी बारी का इंतजार करते लोग (Etv Bharat)

भिवानी में भी सामान्य रहे हालात: भिवानी के चौधरी बंसीलाल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग भिवानी द्वारा हड़ताल पर गए चिकित्सकों की जगह अन्य चिकित्सकों को ऑरेंज कर ओपीडी में बैठाया गया. वहीं ADC दीपक बाबूलाल करवा और सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य ने अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा में लिया. जिसमें सभी व व्यवस्थाएं सुचारू मिली और सामान्य अस्पताल की OPD में 21 डॉक्टरों के द्वारा सेवाएं दी गई और इमरजेंसी सेवाएं भी सुचारू मिली.

हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी (Etv Bharat)

छुट्टी पर जाने वाले डॉक्टरों को नोटिस: ADC दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि "हड़ताल के चलते डॉक्टरों की हड़ताल का भिवानी में कोई असर नहीं पड़ा है. OPD सुचारू रूप से चलने के लिए सभी कदम CMO डॉक्टर रघुवीर सिंह के द्वारा उठाए गए हैं. भिवानी के सामान्य अस्पताल की OPD में 21 डॉक्टरों के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं और जो डॉक्टर छुट्टी पर हैं. उनको नोटिस भी जारी किया गया है. किसी भी सर्विसेज को बाधित नहीं होने दिया जाएगा." वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह ने बताया कि "डॉक्टरों की हड़ताल के चलते समान अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की रुकावट या दिक्कत नहीं आ रही है. सभी इमरजेंसी एवं ओपीडी सुविधा डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है."

