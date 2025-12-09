ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में बेअसर रही डॉक्टरों की हड़ताल, LNJP अस्पताल में मरीजों का उपचार करते दिखे चिकित्सक

कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा. यहां वैकल्पिक व्यवस्थाओं से मरीजों को सभी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहीं.

डॉक्टरों की हड़ताल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 9, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: हरियाणा सिविल मेडिकल संगठन की ओर से की गई दो दिवसीय हड़ताल का प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में असर देखने को मिला. कई जिलों में मरीज डॉक्टर न मिलने के कारण परेशान नजर आए, तो कुछ अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली. इसके इतर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल में अलग ही नजारा दिखा.यहां अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं के चलते सभी सेवाएं सामान्य रूप से सुचारू रहीं.

LNJP अस्पताल में मरीजों का उपचार करते दिखे चिकित्सक (ETV Bharat)

अस्पताल में दिखा पर्याप्त स्टाफ: इस बारे में जिला सीएमओ डॉ. एस.एस. महला ने बताया कि, "हड़ताल के मद्देनज़र कल 23 डॉक्टरों ने मास लीव की एप्लीकेशन दी थी, जिसे रद्द कर दिया गया. इसी तरह आज 18 डॉक्टरों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था, जिसे भी रद्द कर दिया गया है. सरकार की ओर से 104 डॉक्टरों को उपलब्ध करवाया गया है, जिन्हें अस्पताल में बैकअप के रूप में रखा गया है. इसी वजह से कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में किसी भी तरह की चिकित्सा सेवा प्रभावित नहीं हुई है."

कुरुक्षेत्र में बेअसर रही डॉक्टरों की हड़ताल (ETV Bharat)

प्रदेश में दिक्कतें, पर कुरुक्षेत्र में राहत: जहां प्रदेश के कई जिलों से मरीजों को हड़ताल के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, कुरुक्षेत्र के लिए राहत की बात है कि यहां मरीजों का नियमित जांच और उपचार बिना बाधा के जारी है. अस्पताल में ओपीडी से लेकर आपातकालीन सेवाओं तक हर विभाग अपनी सामान्य रफ्तार से काम कर रहा है. मरीजों को न तो लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है और न ही डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण किसी तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है. हड़ताल के बावजूद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की सक्रियता ने साबित कर दिया कि बेहतर तैयारी और समुचित प्रबंधन से मरीजों को परेशानी से बचाया जा सकता है.

DOCTOR STRIKE IMPACT HARYANA
PATIENT CARE IN KURUKSHETRA
LNJP HOSPITAL KURUKSHETRA
HARYANA DOCTORS PROTEST
KURUKSHETRA DOCTORS STRIKE

