ETV Bharat / state

हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल ख़त्म, सरकार से बातचीत के बाद बनी सहमति

हरियाणा में डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी है. सरकार से बातचीत के बाद सहमति बन गई है.

Doctors strike ends in Haryana consensus reached after talks with the government
हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल ख़त्म (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 12, 2025 at 12:44 AM IST

|

Updated : December 12, 2025 at 12:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : हरियाणा में मरीज़ों को आखिरकार बड़ी राहत मिलने जा रही है क्योंकि हरियाणा में डॉक्टरों ने हड़ताल ख़त्म कर डाली है. सरकार से बातचीत के बाद डॉक्टरों ने ये फैसला लिया है.

डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल : चार दिनों तक अपनी मांगों को लेकर विरोध जताने के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को ख़त्म करने का फैसला ले लिया है. सरकार से चली लंबी बातचीत के बाद डॉक्टरों ने ये फैसला किया है. गुरुवार देर रात ये सहमति बनी है. सहमति बन जाने के बाद हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के डॉक्टर देर रात अपने काम पर लौट आए हैं.

सीएम ने किया था आह्वान : बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल ने बताया कि "हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने का आह्वान किया था. मांगों को लेकर आज हुई बैठक में चर्चा की गई. हमने उन मांगों पर बात की जिन्हें पूरा किया जा सकता है और उन मांगों पर भी जिन पर कोई सहमति नहीं बन पाई.

सरकार ने दिया प्रस्ताव : आगे उन्होंने कहा कि "करीब पांच घंटे चली बैठक में मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी) पर तो सहमति नहीं बनी, मगर सरकार ने विकल्प के तौर पर आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन और इलाज करने पर इन्सेंटिव देने का प्रस्ताव दिया जिस पर सहमति बन गई. बाकी तीन अन्य मांगों पर भी राज्य सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बन गई. आयुष्मान योजना पर इन्सेंटिव का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. ये समिति बाकी राज्य सरकारों की प्रोत्साहन योजनाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों की जांच कर एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौपेंगी. एसएमओ की सीधी भर्ती पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अन्य राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद फैसला लिया जाएगा जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल को ख़त्म कर दिया है."

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार का सख्त रुख, एस्मा लागू, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की हुई थी घोषणा

ये भी पढ़ें - ESMA लागू होने के बाद भी सिरसा में स्वास्थ्य सुविधाएं बेपटरी, डॉक्टरों की कुर्सियां खाली, मरीज परेशान

ये भी पढ़ें - दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़ी गई रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा पुलिस हिरासत से छूटी, वीडियो कॉल पर पिता से की बातचीत

Last Updated : December 12, 2025 at 12:51 AM IST

TAGGED:

HARYANA DOCTOR STRIKE ENDS
HARYANA DOCTORS
हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म
हरियाणा में डॉक्टर
HARYANA DOCTOR STRIKE ENDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.