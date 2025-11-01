ETV Bharat / state

हरियाणा में OPD पर्चियों, लैब रिपोर्ट्स पर डॉक्टरों के हस्ताक्षर जरूरी, जेनेरिक दवाइयां स्पष्ट लिखनी होंगी, आरती राव का निर्देश

हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों को ओपीडी पर्चियों, लैब रिपोर्टों और दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन पर हस्ताक्षर करने होंगे.

Doctors signatures mandatory on OPD slips lab reports in Haryana instructions to write generic medicines in block letters Arti Singh Rao
हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का निर्देश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2025 at 10:11 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने राज्यभर के सभी सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ओपीडी पर्चियों, लैब रिपोर्टों और दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन पर अपने हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पंजीकरण संख्या अवश्य दर्ज करें. साथ ही, सभी प्रिस्क्रिप्शन में दवाओं के जेनेरिक नाम बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखे जाएं ताकि मरीजों को दवा पहचानने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो.

मरीजों के हित में फैसला : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों के हित और पारदर्शिता की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी प्रिस्क्रिप्शन और लैब रिपोर्ट में डॉक्टर की पहचान स्पष्ट रूप से दर्ज हो. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जनों को औपचारिक निर्देश पत्र जारी किया गया है और इस व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाएगा.

भ्रम की स्थिति पैदा होती है : आरती सिंह राव ने कहा कि ये देखा गया है कि कुछ स्थानों पर डॉक्टर दवाओं के जेनेरिक नाम नहीं लिखते या ओपीडी पर्चियों पर हस्ताक्षर नहीं करते, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है. ऐसे में अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर सरकारी अस्पताल में मरीज को दी जाने वाली ओपीडी पर्ची, लैब रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर की मुहर, नाम और हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से मौजूद हों.

अस्पतालों में स्वच्छता पर बुरा प्रभाव : इसके साथ ही, स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कीट और कृंतक नियंत्रण सेवाओं (Pest & Rodent Control Services) को नियमित रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कुछ जिलों से मिली रिपोर्टों में पाया गया कि इन सेवाओं के अभाव में अस्पतालों में स्वच्छता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे मरीजों में संक्रमण का खतरा और उपकरणों के नुकसान की संभावना बढ़ जाती है.

सभी निर्देशों का फौरन पालन करें : कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि इन सभी निर्देशों का तुरंत प्रभाव से पालन किया जाए. उन्होंने कहा कि “राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा के नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी सभी इस दिशा में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से कार्य करें.”

ARTI SINGH RAO
HARYANA DOCTOR SIGNATURE
HARYANA GENERIC MEDICINES
आरती सिंह राव
ARTI SINGH RAO

