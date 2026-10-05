बिना डॉक्टर के चल रहा कुडू का ट्रॉमा सेंटर, जिंदगी बचाने की व्यवस्था खुद इलाज की मोहताज
लोहरदगा के कुडू सीएचसी के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की कमी है. यहां एक डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चल रहा है.
Published : October 5, 2026 at 1:46 PM IST
लोहरदगा: एनएच-39 और एनएच-143ए पर लगातार हो रहे सड़क हादसों के बीच लोहरदगा के कुडू का ट्रॉमा सेंटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए उम्मीद का केंद्र तो है, लेकिन यहां डॉक्टर का एक भी पद स्वीकृत नहीं है. कुडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के एक चिकित्सक के भरोसे ट्रॉमा सेंटर की जिम्मेदारी है, जबकि स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था भी बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग से चल रही है. ऐसे में सीएचसी की नियमित स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर की जिम्मेदारी संभालना बड़ी चुनौती बन जाती है.
ट्रॉमा सेंटर में जीएनएम के तीन पद स्वीकृत हैं और तीनों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मी कार्यरत हैं. ड्रेसर के तीनों स्वीकृत पदों पर भी आउटसोर्सिंग कर्मी कार्यरत हैं. सफाईकर्मी के तीन पदों पर भी तीन कर्मियों की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से की गई है. वहीं, लैब टेक्नीशियन का एक पद रिक्त है और वार्ड ब्वाय के तीनों पद भी खाली हैं.
हड्डी रोग विशेषज्ञ की सबसे ज्यादा जरूरत
सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोट, फ्रैक्चर और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के मामले अधिक सामने आते हैं. इसके बावजूद ट्रॉमा सेंटर में हड्डी रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं है. गंभीर चोट वाले मरीजों को विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता पड़ने पर दूसरे अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है. दुर्घटना के बाद शुरुआती समय मरीज के उपचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुपलब्धता गंभीर मरीजों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है.
स्थानीय गोपाल अग्रवाल बताते हैं कि यहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है. सिर्फ सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर सुविधा है. लगातार हादसे के बीच यहां की बदहाल व्यवस्था लोगों के लिए समस्या खड़ी कर रही है. वहीं, जेएमएम जिलाध्यक्ष मोजम्मिल अहमद बताते हैं कि ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार की जरूरत है. इसे लेकर वे जल्द सिविल सर्जन और जिला उपायुक्त से बात करेंगे ताकि जल्द सुधार हो सके. लोहरदगा के सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप का कहना है कि कुडू ट्रॉमा सेंटर में कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नहीं है.
लगातार हो रहे हैं सड़क हादसे
कुडू थाना क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच-39 पर पिछले कुछ महीनों में कई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. अप्रैल में ढुलुवाखुंटा के समीप शराब लदे तेज रफ्तार ट्रक की स्कूटी से टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी. पलौटी चर्च गेट के पास कार पेड़ से टकराने से एक परिवार के पांच सदस्य घायल हुए थे.
मई में कुडू-चंदवा सीमा के पास ओवरटेक के दौरान हुई दुर्घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इसी महीने नवाटोली के पास कार की टक्कर से बाइक सवार दंपती घायल हुए थे, जबकि उनकी एक वर्षीय बच्ची सुरक्षित बच गई थी. जुलाई में हेंजला के पास घायल बाइक सवार को कुडू सीएचसी लाया गया था, जहां बिजली नहीं रहने के कारण मोबाइल की टार्च की रोशनी में इलाज करना पड़ा था.
एनएच-39 और एनएच-143ए पर लगातार बढ़ते यातायात और सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कुडू में ट्रॉमा सेंटर की उपयोगिता बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन डॉक्टर का पद स्वीकृत नहीं होना, विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी, लैब टेक्नीशियन और वार्ड ब्वाय के पदों का रिक्त रहना और आउटसोर्सिंग कर्मियों पर निर्भरता इसकी क्षमता को सीमित कर रही है.
दुर्घटना के बाद मरीज को सबसे पहले जिस जगह तत्काल इलाज की उम्मीद होती है, वहां पर्याप्त चिकित्सक और विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होंगे तो ट्रॉमा सेंटर की मूल अवधारणा ही प्रभावित होती है. जरूरत है कि ट्रॉमा सेंटर के लिए अलग से चिकित्सक और विशेषज्ञों के पद स्वीकृत किए जाएं, रिक्त स्वास्थ्यकर्मियों के पद भरे जाएं और आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की स्थायी व्यवस्था की जाए.
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