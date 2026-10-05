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बिना डॉक्टर के चल रहा कुडू का ट्रॉमा सेंटर, जिंदगी बचाने की व्यवस्था खुद इलाज की मोहताज

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

लोहरदगा: एनएच-39 और एनएच-143ए पर लगातार हो रहे सड़क हादसों के बीच लोहरदगा के कुडू का ट्रॉमा सेंटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए उम्मीद का केंद्र तो है, लेकिन यहां डॉक्टर का एक भी पद स्वीकृत नहीं है. कुडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के एक चिकित्सक के भरोसे ट्रॉमा सेंटर की जिम्मेदारी है, जबकि स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था भी बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग से चल रही है. ऐसे में सीएचसी की नियमित स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर की जिम्मेदारी संभालना बड़ी चुनौती बन जाती है.